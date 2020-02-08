قتل الفيروس الجديد والمميت "كورونا" ، الذي تم التعرف عليه لأول مرة في مدينة ووهان ، الصين ، ما لا يقل عن 700 شخص حتى الآن.

تشعر الولايات المتحدة بالقلق من تفشي فيروس كورونا داخلها، وتتخذ مجموعة من التدابير والإحتياطات بما في ذلك الإعلان عن حالة طوارئ صحية ، وحظر السفر ، وتعليق الرحلات القادمة من الصين.

ونقل موقع كالكاليست الإسرائيلي وفقًا للمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية، أصيب 19 مليون شخص في الولايات المتحدة بالإنفلونزا التقليدية خلال فصل الشتاء الحالي وتم نقل ما يقرب من 180.000 منهم إلى المستشفى ، وقد تسبب فيروس كورونا في وفاة أكثر من 700 شخص حتى الآن بسب مرض كورونا منهم أمريكيا يعيش بالصين.



ويشير تقرير صادر عن مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها (CDC) إلى أن التأثير المعروف من “كورونا” يشكل تهديدًا أكبر على صحتهم.



قتل الفيروس الجديد والمميت “كورونا” ، الذي تم التعرف عليه لأول مرة في مدينة ووهان ، الصين ، ما لا يقل عن 700 شخص حتى الآن.



في الولايات المتحدة ، تم العثور على 17 مصابا ولم يتم تسجيل أي وفيات، هذا الصباح ، تم الإبلاغ عن أول أمريكي توفي بسبب المرض في مدينة ووهان الصينية.



ووصف مركز السيطرة على الأمراض فيروس كورونا بأنه “خطر صحي كبير”، ويقول سكوت وينسبيرج ، أستاذ الطب الأمريكي “لقد اعتاد الأمريكيون على الأنفلونزا على الرغم من العدد الهائل من الأشخاص المصابين بها”.



لقاح الأنفلونزا هو “أفضل طريقة” للتغلب على موسم الأنفلونزا ، حسب مركز السيطرة على الأمراض.



يحتاج الناس إلى الابتعاد عن المرضى وعندما تظهر أعراض المرض لتجنب الذهاب إلى المدرسة أو العمل.



ويبين الجدول بالصورة عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم بما فيه الصين وبلغ 34.889 حالة، منهم 34.546 حالة مصابة في ولاية مينلاند الصينية، 724 حالة وفاة بالعالم،



أما ولاية هونج كونج شهدت 26 حالة، ومكاو 10 حالات، تايوان 17 حالة، باقي الدول الأسيوية 215 حالة، أوروبا 36، جنوب أمريكا 17 حالة، استراليا 15، وباقي دول العالم 7 حالات.