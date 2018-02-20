كالكاليست: اتفاق بيع الغاز لمصر زلزال لسوق الطاقة الإسرائيلي

عادل عبد الجواد قال موقع "كالكليست" الاقتصادي الإسرائيلي إن اتفاق بيع الغاز لمصر هو زلزال لسوق الطاقة الإسرائيلية. وأشار إلى أن الحديث علي عقدين لتصدير الغاز سينضمان إلى العقد الذي تم توقيعه بالفعل في منتصف عام 2016 بين خزان ليفياثان…

عادل عبد الجواد

قال موقع “كالكليست” الاقتصادي الإسرائيلي إن اتفاق بيع الغاز لمصر هو زلزال لسوق الطاقة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الحديث علي عقدين لتصدير الغاز سينضمان إلى العقد الذي تم توقيعه بالفعل في منتصف عام 2016 بين خزان ليفياثان وشركة الكهرباء الأردنية، مما يجعل إسرائيل موردا أقليميا للغاز. علي حد وصف الموقع.

وكشف “كالكاليست” عن محاولته الاتصال بشركة الغاز المصرية في القاهرة “دولفينوس” وبالدكتور محمد خليفة عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الذي سارع لإنهاء المحادثة قائلا أنه في اجتماع. علي حد زعم الموقع الإسرائيلي.

وتسائل الموقع عن كيفية توصيل الغاز إلى مصر وذكر أن واحدة من الأسئلة التي لم يتم الرد عليها في هذه العقود الضخمة هي كيف سيتم توصيل الغاز إلي مصر.

وأوضح الموقع الإسرائيلي أن هناك ثلاثة خيارات تعتبرها شركة “ديليك” واقعية، الخيار الأول هو بناء نظام نقل عبر معبر كيرم شالوم. “معبر كرم ابو سالم” وهذه عملية بسيطة على المستوى الهندسي، ولكنها معقدة نسبيا على مستوى الأمن نظرا للحالة الأمنية الحساسة على الحدود المصرية.

والخيار الثاني هو إعادة استخدام خط أنابيب الغاز المتوقف لشركة “EMG” منذ أحداث الربيع العربي في مصر قبل سبع سنوات.

أما الاحتمال الثالث فيتمثل في استخدام خط الأنابيب الأردني ومن الأردن يتم إرساله إلي مصر، وربما تكون هذه الطريقة أبسط وأسلم، ويتوقع شركاء الغاز التوصل إلى قرارات بحلول نهاية عام 2018. حسبما ذكرت “كالكليست”.

وتابع الموقع الإسرائيلي قائلا: لم يكن من الممكن توقيع عقود الغاز دون تدخل حكومي، وفي الواقع تم التوقيع في الأسبوع الماضي في القاهرة علي الإتفاقية بعد جولة من الاجتماعات مع وزير الطاقة المصري وكبار مسؤولي الطاقة.

وأضاف، قد تكون مشاركة الحكومة المصرية هادئة ولكنها عميقة، والشركات في مصر لا تريد أن تعلن أنها تشتري الغاز الإسرائيلي، ولكن في الواقع، تشير التقديرات إلى أنه سيتم قريبا تشكيل شركة أمريكية لشراء غاز تمار و ليفياثان وبيعه لمصر. حسبما ذكر الموقع.