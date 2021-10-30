«كالحرارة المرتفعة جدا».. وزيرة البيئة: كلنا حاسين التغيرات المناخية على مدار الـ 6 السنوات الماضية

خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON".

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن تأثيرات التغيرات المناخية يشعر بها المواطن المصري على مدار الـ 6 السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وعددت فؤاد القطاعات الاكثر عرضة لـاثيرات التغيرات المنخية بداية من المياه ومروراً بالزراعة والصناعة والطاقة والنقل قائلة : السواحل أيضاً عرضة لتأثيرات تلك التغيرات المناخية بالاضافة لحياة صغار المزراعين فضلاً عن القطاع الصحي وـاثره الشديد”.



وأضافت: “حتى لو أخذنا مثل لفيروس ” كورونا ” الذي يعيش العالم تحت وطأته منذ قرابة العامين سنجد أنه كلما إرتفعت درجة الحرارة والتغيرات المناخية أدى ذلك لانتشار وإنتقال الأمراض والأوبئة في علاقة طردية مع التغيرات المناخية “.



وشددت على أن التأثير على حياة الناس وثيق الصلة بتلك التغيرات المناخية .

وأضافت: “كلنا حاسين بتلك التغيرات على مدار الخمس أو الست سنوات الماضيين كنا بنشوف هذه التغيرات كل فترة فمثلاً سنجد أن فصل الصيف مثلاً في بعض أيامه درجات الحرارة مرتفعة جداً فوق المعتاد وعدد الايام زاد في إرتفاع درجة الحرارة حيث ارتفعت الحدة وطول أمدها”.



وتابعت: “الملاحظ أن الكل متأثر بأزمة التغيرات سواء الدول النامية أو المتقدمة فالكل بات مصاباً بتلك التاثيرات وتحت وطأتها بداية من حرائق الغابات في بعض الدول العربية إلى الفيضانات وحت الجفاف الذي شهدته أراضي كثيرة بما يؤثر سلباً على الامن الغذائي مع الضغط على الموارد المحدودة “.