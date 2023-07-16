«كاكاو» الكورية تعتزم إطلاق روبوت محادثة خاص بالذكاء الاصطناعي خلال النصف الثاني

تخطط شركة “كاكاو” الكورية لإطلاق روبوت محادثة خاص بالذكاء الاصطناعي في النصف الثاني من العام الحالى، بحسب وكالة يونهاب.

ومن المقرر أن تطلق “نيفر”، أكبر مزود للخدمات عبر الإنترنت في كوريا، في وقت لاحق من هذا الشهر نسخة مطورة من منصة الذكاء الاصطناعي فائقة النطاقات “هايبر كلوفا إكس” (HyperCLOVA X)، المصممة خصيصا للغة الكورية.

وبقيادة شركات التكنولوجيا المحلية، مثل شركة “نيفر” و”كاكاو”، تعد كوريا الجنوبية واحدة من الدول الرائدة التي تعمل بنشاط على تطوير تقنيات جديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

وقالت شركة “جوجل” الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا بأنها ترى إمكانات كبيرة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية، حيث اختارت اللغة الكورية كلغة ذات أولوية إلى جانب اللغة الإنجليزية من أجل روبوت المحادثة “بارد” القائم على الذكاء الاصطناعي، وفقا لما ذكره مسؤول كبير في الشركة.

وقال “يوسي ماتياس”، نائب رئيس قسم الهندسة والأبحاث في “جوجل”، خلال مؤتمر “AI Week”، الذي تشارك في استضافته وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية مع شركة “جوجل”: «مع إطلاق روبوت “بارد” باللغة الكورية في عام 2023، تعد هذه إحدى الفرص العديدة التي تنتظرنا». وأضاف: «أنا متحمس للفرص المتاحة هنا في كوريا».

وعند الكشف عن النسخة المحدثة من “بارد” في مايو، قالت “جوجل” إن المستخدمين يمكنهم استخدام روبوت المحادثة باللغتين الكورية واليابانية إلى جانب اللغة الإنجليزية، قبل إتاحة “بارد” بـ 40 لغة أخرى بحلول نهاية العام.

وقال “سوندار بيتشاي”، الرئيس التنفيذي لشركة “جوجل”، إن كوريا واليابان منطقتان مثيرتان للاهتمام وتتميزان بـ «أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات».

وقال “ماتياس”: «يمكن تحقيق الكثير من العمل بالشراكة مع الحكومة والشركات الأخرى والتطورات الأخرى. وأعتقد أن الفرصة هنا هي الشراكة مع الوزارة والتفاعل مع الآخرين في هذه المنظومة».