كاف يوجه رسالة لمحمد صلاح: ستعود أقوى.. نتطلع لرؤيتك في كأس العالم

وكالات:نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، تغريدة لدعم ومؤازرة نجم المنتخب الوطني محمد صلاح عقب الإصابة التي لحقت به أمس السبت خلال مباراة فريقه ليفربول الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.وغرد الاتحاد الأفريقي قا

وكالات:

نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، تغريدة لدعم ومؤازرة نجم المنتخب الوطني محمد صلاح عقب الإصابة التي لحقت به أمس السبت خلال مباراة فريقه ليفربول الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغرد الاتحاد الأفريقي قائلًا: «تمنياتنا بالشفاء العاجل.. ستعود أقوى.. ونتطلع إلى رؤيتك في كأس العالم».

وقد أجريت لمحمد صلاح، الأحد، أشعة رنين مغناطيسي فور عودته من أوكرانيا إلى إنجلترا، وأثبتت غيابه عن الملاعب لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع، حيث يغيب بذلك عن أول مباراة للمنتخب المصري أمام أوروجواي بالمونديال، لكنه سيشارك في مباراتي روسيا والسعودية.