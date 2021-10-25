«كاف» يكشف موعد قرعة بطولة إفريقيا والكونفدرالية.. وموقف تصفيات مونديال 2022

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الإثنين، عن موعد إجراء قرعة الدور الثاني من بطولة الكونفدرالية، إضافة إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا وما تبقى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022. ووفقًا للبيان الصادر اليوم من جانب…

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الإثنين، عن موعد إجراء قرعة الدور الثاني من بطولة الكونفدرالية، إضافة إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا وما تبقى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ووفقًا للبيان الصادر اليوم من جانب «كاف» فإن قرعة دور المجموعات من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية ستقام في الـ23 من شهر ديسمبر المقبل، على أن تقام قرعة دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية يوم 26 أكتوبر الجاري، في تمام الواحد ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وتقرر إجراء مباريات دور الـ32 الثاني من بطولة الكونفدرالية في الفترة بين شهري نوفمبر وديسمبر، حيث تقام مواجهات الذهاب في الفترة بين 26 و28 نوفمبر المقبل، أما مباريات الإياب فسوف تقام ما بين الثالث وحتى الخامس من شهر ديسمبر المقبل.

وفيما يتعلق بمواعيد الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم فستقام في الفترة من 11 إلى 16 نوفمبر المقبل، أما مواعيد الجولة النهائية فستقام في شهر مارس من عام 2022.