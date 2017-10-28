كاف يكشف للأهلي هوية حكم لقاء مباراة إياب نهائي أفريقيا

علي المصري: أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، النادي الأهلي بتعيين الجامبي باكاري جاساما، حكمًا لمباراة العودة التي ستجمع الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي، السبت المقبل، في الدور النهائي من دوري أبطال إفريقيا.ويعاون جاساما في مباراة العودة التي ستقام علي ملعب "محمد

علي المصري:

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، النادي الأهلي بتعيين الجامبي باكاري جاساما، حكمًا لمباراة العودة التي ستجمع الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي، السبت المقبل، في الدور النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ويعاون جاساما في مباراة العودة التي ستقام علي ملعب “محمد الخامس” بمدينة الدار البيضاء المغربية، كل من جيان كلود برموشاهو، وماراوا رانجي مساعدين له.

وكان فريق الأهلي قد تعادل في مباراة الذهاب على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، بهدف لكل فريق، ويحتاج إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة أكبر من لقاء الذهاب، من أجل الحصول علي دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي.