كاف يفرض شروطا جديدة للتأهل إلى أمم أفريقيا

علي المصري: كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن شروط جديدة خاصة بنظام التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية، بداية من النسخة القادمة بالكاميرون لعام 2019، بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 16 إلى 24. وأوضح "كاف"، في بيان رسمي، أن النظام الجديد للتأهل للبطولة القارية سيكون بالاعتماد على

علي المصري:





كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن شروط جديدة خاصة بنظام التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية، بداية من النسخة القادمة بالكاميرون لعام 2019، بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 16 إلى 24.

وأوضح “كاف”، في بيان رسمي، أن النظام الجديد للتأهل للبطولة القارية سيكون بالاعتماد على 12 مجموعة، تتكون كل واحدة من 4 منتخبات، حيث يترشح الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات، وفي حالة تصدر منتخب البلد المنظم ترتيب مجموعته في التصفيات يتأهل صاحب المرتبة الثانية للبطولة القارية.

ومن المقرر أن يتم اعتماد النظام الجديد للتأهل إلى أمم افريقيا بداية من النسخة المقبلة والتي انطلق من تصفياتها جولة واحدة قبل اجراء التعديلات.