رياضة

«كاف» يعلن موعد مواجهتي الأهلي وصنداونز في دوري أبطال إفريقيا

ضمن منافسات ربع النهائي
إسلام مصطفى 1:48 م, الخميس, 6 مايو 21 1:48 م, الخميس, 6 مايو 21

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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن موعد مواجهتي الأهلي وصنداونز، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021-2022.

وأوضح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن مباراة الذهاب والتي يستضيفها الأهلي على ملعب الأهلي we السلام، ستقام في تمام التاسعة مساءً من يوم السبت 15 مايو.

ويدير المباراة السنغالي ماجيت ندياي ويعاونه الحاج مالك سامبا وجبريل كامارا وحكم رابع عيسى سي.

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على أن يلعب الفريقان مباراة العودة في الثالثة عصرًا بملعب لوكاس موريبي يوم السبت الموافق 22 مايو.

ويدير الزامبي جاني سيكازوي المباراة ويعاونه طاقم تحكيم مكون من جيرسون سانتوس (أنجولا) وأرسينيو شادريك (موزمبيق) – وحكم رابع هيلدر مارتنز (أنجولا).

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بقلم إسلام مصطفى

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