رياضة

«كاف» يعلن مواعيد نصف نهائي أبطال إفريقيا

يلعب في الدور نصف النهائي لدوري الأبطال الإفريقي، الأهلي مع الوداد المغربي، والزمالك مع الرجاء المغربي.
المال - خاص 11:28 م, الأثنين, 3 أغسطس 20 11:28 م, الأثنين, 3 أغسطس 20

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» إقامة مباراتي الذهاب للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في المغرب يومي ٢٥ و٢٦ سبتمبر المقبل، على أن تستضيف مصر مباراتي الإياب يومي ٢ و٣ أكتوبر المقبل.

ويلعب في الدور نصف النهائي لدوري الأبطال الإفريقي، الأهلي مع الوداد المغربي، والزمالك مع الرجاء المغربي.

وأوضح كاف – في بيان عبر موقعه الرسمي – أن المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا ستقام في مصر في حال تأهل الأهلي والزمالك معا للنهائي وتقام في المغرب في حال تأهل الوداد والرجاء إلى النهائي، وذلك أحد يومي ١٦ أو ١٧ أكتوبر المقبل.

أما في حال تأهل فريق مصري وآخر مغربي، ستقام المباراة النهائية في بلد محايد، حيث سيفتح الكاف باب التقدم أمام الدول التي ستسعى لاستضافة النهائي وذلك حتى يوم ١٧ أغسطس الجاري.

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بقلم المال - خاص

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