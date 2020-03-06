«كاف» يدرس منع الحضور الجماهيري وتأجيل مباريات البطولات الأفريقية بسبب «كورونا»

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بيانا رسميا اليوم الجمعة، بشأن المخاوف من فيروس كورونا، وذلك بعدما سجلت بعض الدول الأفريقية ظهور حالات إصابة بالفيروس القاتل.

وقال “كاف” في بيان له منذ قليل، إنه يتابع باهتمام كبير تطور حالة هذا “الوباء” الذي يصيب القارة السمراء.

وأوضح أن الأمر قد يتطلب مع دول معينة إجراء المباريات بدون جمهور أو التأجيل أو حتى الإلغاء.

وجاء نص بيان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كالتالي: يتابع “كاف” باهتمام كبير تطور حالة هذا الوباء الذي يصيب قارتنا، أبلغت 8 دول أفريقية كبرى لكرة القدم عن حالات حتى الآن: مصر، الجزائر، تونس، المغرب، نيجيريا، السنغال، الكاميرون وجنوب أفريقيا.

وأضاف بيان الاتحاد الأفريقي أنه تم تكليف اللجنة الطبية بمراقبة تطور هذا المرض ووضع تدابير لحماية صحة اللاعبين وجميع الفاعلين في اللعبة.

وشدد على أنه تم تشكيل فريق تحت سلطة رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مؤلف من خبراء من مختلف المجالات، وخاصة الطبية، الذين يتحملون المسئولية الأساسية عن صحة اللاعبين وأفراد أسرة كرة القدم الأفريقية.

كاف: لسنا قلقين للغاية ولكننا متيقظين

وأردف بيان “كاف”: لسنا قلقين للغاية ولكننا نظل متيقظين فيما يتعلق بالمباريات والبطولات المستقبلية مثل دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

بالإضافة إلىى بطولة أمم أفريقيا للمحليين المقرر عقدها في الكاميرون في الفترة من 4 حتى 25 أبريل 2020.

واستطرد أن الفريق على اتصال بالدول التي تنظم هذه المباريات والتقارير في الوقت المناسب بشأن تحديثات اللجنة التنفيذية.

وإذا كان الوضع يتطلب وبالتوافق مع الدول المعنية، فإنه من المتوخى إجراء مباريات خلف الأبواب المغلقة أو التأجيل أو حتى الإلغاء في غضون ذلك.

ويتم إصدار نصيحة للجهات الفاعلة في اللعبة وفقًا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO).

ووجه “كاف” نصيحة للجميع خلال البيان قائلا: “احرص أيضًا على مواكبة آخر المعلومات عن تفشي فيروس “كورونا”، المتاح من موقع منظمة الصحة العالمية على الإنترنت ومن سلطات الصحة العامة الوطنية والمحلية.

وتابع” “إغسل يديك بشكل متكرر وشامل بمحلول مائي كحولي أو بالماء والصابون، تأكد من اتباع قواعد النظافة التنفسية وأن الأشخاص من حولك يفعلون الشيء نفسه.

وفي حالة السعال أو العطس، قم بتغطية الفم والأنف مع المحتال من المرفق، أو بمنديل وتخلص منديلها بعد ذلك مباشرة”.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اقترح على الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولتي كأس العالم 2022.

وكأس آسيا 2023 التي تستضيفها الصين.