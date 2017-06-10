كاف يخطر الأهلي بتقديم موعد مباراته أمام الوداد المغربي 24 ساعة

وكالات:قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن ناديه تلقى إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بتقديم موعد مباراته أمام الوداد المغربي لمدة 24 ساعة.ويحل الأهلي ضيفا على الوداد المغربي في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.وأضاف م

وكالات:

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن ناديه تلقى إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بتقديم موعد مباراته أمام الوداد المغربي لمدة 24 ساعة.





ويحل الأهلي ضيفا على الوداد المغربي في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف مدير الكرة، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أخطر النادي الأهلي بإقامة المباراة يوم 20 يونيو الجاري بدلا من 21، على أن تقام في العاشرة مساء بتوقيت المغرب، الثانية عشرة بتوقيت القاهرة.