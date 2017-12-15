كاف يختار حكم ليبي للمشاركة في بطولة أفريقيا للمحليين

وكالات:
تلقى الاتحاد الليبي لكرة القدم خطابا من الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) يفيد باختيار لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي الحكم المساعد الدولي الليبي عطية محمد؛ للمشاركة في إدارة مباريات بطولة الأمم الأفريقية للمحليين التي ستقام مطلع العام المقبل في المغرب.
وذكر الاتحاد الليبي لكرة القدم- على موقعه، مساء الجمعة، أن الاتحاد الأفريقي اختار الليبي «عطية» للمشاركة في بطولة الأمم للناشئين في أبريل الماضي.
وأشار إلى أنه تم اختيار 16 حكما مساعدا ونفس العدد من حكام الساحة، كما تم اختيار خمسة من الحكام للإشراف على تقنية الفيديو، والتي تستخدم للمرة الأولى خلال المسابقات في أفريقيا وهم المصري جهاد جريشة والجزائري مهدي عبيد شريف والجامبي باكاري جاساما والسنغالي مالانج دييدهيو والزامبي جاني سيكازوي.