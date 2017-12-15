كاف يختار حكم ليبي للمشاركة في بطولة أفريقيا للمحليين

وكالات: تلقى الاتحاد الليبي لكرة القدم خطابا من الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) يفيد باختيار لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي الحكم المساعد الدولي الليبي عطية محمد؛ للمشاركة في إدارة مباريات بطولة الأمم الأفريقية للمحليين التي ستقام مطلع العام المقبل في المغرب. وذكر الاتحاد الليبي لكرة القدم- على موق

وكالات:



تلقى الاتحاد الليبي لكرة القدم خطابا من الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) يفيد باختيار لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي الحكم المساعد الدولي الليبي عطية محمد؛ للمشاركة في إدارة مباريات بطولة الأمم الأفريقية للمحليين التي ستقام مطلع العام المقبل في المغرب.





وذكر الاتحاد الليبي لكرة القدم- على موقعه، مساء الجمعة، أن الاتحاد الأفريقي اختار الليبي «عطية» للمشاركة في بطولة الأمم للناشئين في أبريل الماضي.