كاف يحسم الجدل حول استضافة نسخة أمم أفريقيا 2019

سكاي نيوز عربيةجدد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم أحمد أحمد تأكيده أن ليس هناك تغيير في قرار الاتحاد اختيار الكاميرون كبلد مضيف لنسخة 2019 من كأس الأمم الأفريقية.وحسب الموقع الرسمي للاتحاد، اجتمع أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة الأربعاء بمقر الاتحاد في القاهرة، وقال أحمد "أنه لم يكن هناك في أي وق

سكاي نيوز عربية

جدد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم أحمد أحمد تأكيده أن ليس هناك تغيير في قرار الاتحاد اختيار الكاميرون كبلد مضيف لنسخة 2019 من كأس الأمم الأفريقية.

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد، اجتمع أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة الأربعاء بمقر الاتحاد في القاهرة، وقال أحمد “أنه لم يكن هناك في أي وقت من الأوقات توجه بإعادة النظر في القرارات المتخذة مسبقاً وفقاً لأحكام النظام الأساسي باختيار الكاميرون وساحل العاج وغينيا كبلدان مضيفة للنسخ الثلاث المقبلة من كأس الأمم الأفريقية في 2019 و2021 و2023”.

وكان اختيار الكاميرون لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية قد أثار جدلا واسعا للتشكيك في امكانيات البلد ونجاحها في الوفاء بمتطلبات الاتحاد اللازمة لتنظيم مثل هذا الحدث.

وفي أغسطس، قال أحمد في تصريحات أن الكاميرون “غير جاهزة” لاستضافة البطولة.

وعينت اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي اللجنة المنظمة من 6 اشخاص برئاسة أماغو مالفين بينيك، وعقدت الاخيرة اجتماعها الأول بحضور رئيس الاتحاد.

وأبقى الاتحاد الأفريقي على إقامة البطولة كل عامين، رغم انتقادات الأندية الأوروبية التي تضطر للاستغناء عن لاعبين أفارقة خلال مرحلة مهمة من الموسم الكروي، أو حتى تدفع لاعبين لرفض المشاركة مع منتخبات بلادهم مفضلين التركيز على أدائهم مع الأندية.

وأعلن الاتحاد الدولي (فيفا) في 24 آب/أغسطس حل اللجنة التنفيذية للاتحاد الكاميروني، فاشتد الجدل حول قدرة الكاميرون على تنظيم نسخة 2019 من كأس الامم الافريقية، لكن الاتحاد الأفريقي أكد في اليوم التالي أن قرار الفيفا لا يؤثر على الاستضافة.