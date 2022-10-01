«كاف» يحرم غينيا من تنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم السبت، أنه سحب حقوق تنظيم واستضافة كأس الأمم الأفريقية للعبة الشعبية 2025 من غينيا ما يعني إفساح المجال أمام دول القارة للتقدم بطلبات لاستضافة الحدث بداية من اليوم ، بحسب وكالة رويترز.

وجاء القرار بعد اجتماع عقد في كوناكري أمس الجمعة بين الرئيس الغيني المؤقت الكولونيل مامادي دومبويا ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي لبحث سحب حقوق التنظيم من غينيا الواقعة في غرب أفريقيا والتي أعلنت عدم استعدادها لتنظيم البطولة التي يشارك فيها 24 فريقا.

وقال موتسيبي في بيان : “قمت بزيارة لغينيا احتراما للشعب الغيني لبحث رغبة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في تقديم النصح والمشورة والعمل معا مع الشركاء بهدف وضع أسس وتشييد بنية تحتية ومنشآت في هذه الدولة في ضوء قرار الاتحاد للمضي قدما في إقامة كأس أمم أفريقيا 2025 في غينيا”.

وقالت مصادر لرويترز، إن قرار حرمان غينيا من حقوق الاستضافة اتخذ في وقت سابق يعود لأواخر يونيو الماضي رغم إعلانه اليوم السبت فقط.

وقال بيان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إن اللجنة التنفيذية للاتحاد ستعقد اجتماعا في الجزائر اليوم السبت وستتخذ قرارا بفتح باب المنافسة على استضافة البطولة.

وبعد زيادة عدد الفرق المشاركة في النهائيات الأفريقية إلى 24 منتخبا في 2019 أصبح واضحا أن البنية التحتية الرياضية في غينيا لن تستوعب بسهولة الحدث وبالتالي فإن القرار بسحب التنظيم لم يكن مفاجئا.