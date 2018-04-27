كاف يحدد موعدًا لمباراة المصري وبطل موزمبيق بالكونفيدرالية

وكالات:أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إدارة النادي المصري رسميًا بتحديد الساعة التاسعة مساء يوم الأحد الموافق السادس من مايو المقبل، موعدًا لانطلاق مباراة فريقه الكروي الأول ونظيره يونياو ديسبورتيفا دو سونجو بطل موزمبيق، والتي تقام على استاد المصري ببورسعيد ضمن منافسات الجول

وكالات:

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إدارة النادي المصري رسميًا بتحديد الساعة التاسعة مساء يوم الأحد الموافق السادس من مايو المقبل، موعدًا لانطلاق مباراة فريقه الكروي الأول ونظيره يونياو ديسبورتيفا دو سونجو بطل موزمبيق، والتي تقام على استاد المصري ببورسعيد ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لدور المجموعات للنسخة الـ15 من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قد سبق له إخطار إدارة المصري بطاقم التحكيم المعين لإدارة المباراة والذي يقوده جان جاك ندالا نجامبو «الكونغو الديمقراطية»، ويعاونه كل من أوليفر سافاري كابيني «الكونغو الديمقراطية»، مساعد حكم أول ومارك سونكو «أوغندا» مساعد حكم ثاني بالإضافة إلى ماشود سالي «أوغندا» حكمًا رابعًا، فيما سيتولى محمد مؤمن على «جيبوتي» مهام مراقب المباراة، بينما يتولى عصام شعبان «السودان» مهام المنسق العام للمباراة.