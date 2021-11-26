«كاف» : لا نية لتأجيل أمم إفريقيا.. وهذا موعد السوبر الأفريقي

استقر «كاف» على إقامة مواجهة كأس السوبر الإفريقي، الذي يجمع بين الأهلي ونظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في فبراير المقبل

شدد الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على أن بطولة كأس الأمم الإفريقية ستقام في موعدها، في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022. وأشاد موتسيبي بالكاميرون ومدى استعدادها لتنظيم البطولة قائلًا: «رأيت التزامًا وشغفًا في زيارتي للكاميرون، البلد جاهز لاستضافة الكان بنسبة 95% ونرغب في أن تكون البلد في أفضل صورة، أنا على ثقة بأننا سنقدم بطولة رائعة».

في سياق متصل استقر «كاف» على إقامة مواجهة كأس السوبر الإفريقي، الذي يجمع بين الأهلي ونظيره الرجاء البيضاوي المغربي، في فبراير المقبل.

وبشأن تطبيق مسابقة دوري السوبر الإفريقي، وافقت الجمعية العمومية في الاتحاد الإفريقي على مواصلة استكمال دراسة وتطبيق دوري السوبر الإفريقي من العام المقبل، لما لها من مكاسب مالية كبيرة.

كما أعلن الاتحاد الإفريقي تولّي الحكَم الشهير بيرويجي كولينا إدارة مشروع ستار لتطوير التحكيم الإفريقي، وقال كولينا، خلال المؤتمر: كنت شاهدًا على لحظة تاريخية للكرة الإفريقية منذ 25 عامًا مضت، بعدما فازت نيجيريا بمنافسات الأولمبياد لكرة القدم، وبالنسبة لي هذه كانت لحظة تاريخية.