«كاف» تتعاقد على تحديث وصيانة عدد 39 قطارا تعمل على الخط الثانى لمترو الأنفاق

وقع الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل مذكرة تفاهم مدتها ثلاثة أشهر لتحديد شروط توقيع عقد بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة كاف الإسبانية لتحديث وصيانة عدد 39 قطارا تعمل على الخط الثانى لمترو الأنفاق لمدة 10 سنوات شاملة قطع الغيار، وقد قام بالتوقيع من الجانب المصـرى الدكتور مهندس طارق جويلى رئيس الهيئة ‏القومية للأنفاق ومن جانب الشركة الإسبانية روتزي مونتالفو ايبارجوين الرئيس التنفيذي للشركة.‏

وأكد وزير النقل، أن وزارة النقل تولى مشروعاتها العاملة نفس الأهمية التى توليها لتنفيذ مشروعاتها الجديدة حتى تواكب الطفرة الحادثة فى مجال النقل السككى بالجر الكهربائى “النقل الأخضر” الصديق للبيئة، حيث وضعت وزارة النقل خطة لتطوير الخطين الأول والثانى للمترو للحفاظ على الأصول وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل وزيادة العمر الإفتراضي لها “أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم وكذلك الوحدات المتحركة”، حيث إن الخط الثانى بجميع مكوناته يعمل منذ ما يقرب ربع قرن وقد تقادمت به بعض نظم التحكم والتشغيل وأصبح من الصعوبة توفير قطع الغيار اللازمة.

وأضاف الوزير أن وزارة النقل تقوم حالياً بتحديث أسطول القطارات للخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق، حيث تم التعاقد على توريد 55 قطار مكيف جديد بالإضافة إلى إعادة تأهيل 23 قطار أخر للخط الأول للمترو ، كما تم توريد عدد 6 ‏قطارات وجرارين، بالإضافة إلى تحديث وصيانة الـ 39 قطارا الذى نحن بصددهم اليوم وتوريد 7 قطارات جديدة أخرى للخط الثانى، ليصبح إجمالى القطارات العاملة على الخط 53 قطارا وبذلك يصبح زمن التقاطر 105 ثوان بدلاً من 165 ثانية.

وأوضح وزير النقل الشركة الاسبانية ستقوم ببذل قصارى جهدها لتقديم كافة التسهيلات لتقديم عرض تمويلى للمشروع من خلال مؤسسات التمويل الاسبانية مثل ” FIEM ” ليتم دراسته من الهيئة القومية للأنفاق تمهيداً للتعاقد لتجنب أى تدهور فى حالة القطارات ‏ومنع أى أعطال محتملة.

وقد أضاف أن أعمال تحديث وصيانة قطارات الخط الثانى للمترو تأتى فى إطار إتجاه الدولة لتوفيركافة سبل الراحة والأمان لمستخدمى المترو وإستيعاب الزيادة المطردة فى أعداد ركاب الخط والذى ينقل حالياً حوالى 1 مليون راكب يومياً، ومن المتوقع أن يزيد إعداد الركاب بالتزامن مع إفتتاح الجزئين الثانى والثالث للمرحلة الثالثة من الخط الثالث، والذى سيعمل الخط الثالث بكامل طاقته والذى يتبادل الخدمة مع الخط الثانى فى محطتى العتبة وجامعة القاهرة.