كاف: الزمالك يشارك في تمهيدي دوري أبطال أفريقيا وإعفاء مازيمبي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد قرعة الدور التمهيدي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، التي ستقام في القاهرة، لمنافسات موسم 2022 – 2023، حيث تقام يوم الثلاثاء المقبل 9 أغسطس الجاري، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

وكشف الكاف عبر موقعه الرسمي عن إجراء القرعة يوم الثلاثاء المقبل 9 أغسطس الجاري، بالقاهرة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وقرر الكاف مشاركة الزمالك في الدور التمهيدي من البطولة، على أن يتم إعفاء 6 أندية من هذا الدور وهم: الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي والرجاء المغربي وصن داونز الجنوب أفريقيا وتي بي مازيمبي الكونغولي

وستقام مواجهات الدور التمهيدي في تلك المواعيد:

الجولة الأولى: 9 – 11 سبتمبر و16 – 18 سبتمبر من العام الجاري

الجولة الثانية: 7 – 9 أكتوبر و14 – 16 أكتوبر من العام الجاري