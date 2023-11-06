«كاف» الإسبانية تمدد عقد صيانة وتطوير وتحديث 23 قطارا للخط الأول لمترو الأنفاق

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة كاف الإسبانية لتحديد شروط التوقيع لتمديد عقد إعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث ‏عدد (23) قطارا للخط الأول لمترو الأنفاق والموقع مع الشركة الإسبانية، ليشمل صيانة هذه القطارات لمدة 10 سنوات شاملة قطع الغيار، حيث قام بالتوقيع من الجانب المصـرى الدكتور مهندس طارق جويلى رئيس الهيئة القومية للأنفاق ومن جانب الشركة الأسبانية خافيير مارتينيز الرئيس التنفيذي للشركة.

وأكد وزير النقل، أن الخط الأول لمترو الأنفاق يعتبر العمود الفقري لشبكة مترو الأنفاق حيث يربط القاهرة الكبرى من الشمال إلى الجنوب ويعتبر أول خط مترو أنفاق في إفريقيا والشرق الأوسط يعمل منذ ما يقرب من أربعين عام ، لذا تحرص وزارة النقل على القيام بأعمال التطوير الدائم والمستمر لهذا الخط لضمان إستمرارية الخدمة التى يقدمها والحفاظ على أصوله وتقليل تكلفة الصيانة والتشغيل وبما في ذلك أسطول الوحدات المتحركة العاملة بالخط.

وأوضح أن الشركة الاسبانية قامت بتوفير التمويل اللازم لأعمال إعادة التأهيل والتطوير والتحديث لهذه القطارات من خلال قرض ميسر من الحكومة الإسبانية، وستقوم بتوفير تسهيلات لتمويل تمديد العقد ليشمل أعمال الصيانة.

وأضاف الوزير أنه قد تم بالفعل نقل أول قطار من هذه القطارات إلى مصنع الشركة بأسبانيا لدراسة حالته وإعادة تأهيله ، كما سيتم إعادة تأهيل باقى القطارات بورشة كوتسيكا بطرة فور الانتهاء من اجراء التعديلات على القطار الأول.

وأوضح أن الهدف من خطة تطوير الخطوط العاملة هو تحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصرى والمحافظة على الوقت والجهد، حيث سيتم خفض زمن التقاطر إلى 2.5 دقيقة لاستيعاب الزيادة المطردة لعدد الركاب وتقليل الزحام على الأرصفة خاصة وبعد تنفيذ خطة وزارة النقل لاستكمال المخطط الإستراتيجى للنقل في مصر والربط بين شبكة خطوط مترو الأنفاق بخطوطها الأربعة وشبكة خطى المونوريل وشبكة القطار الكهربائي الخفيف وشبكة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذها وما يستجد من خطوط تضاف لهذه الشبكات لتغطية التوسعات العمرانية داخل المدن الجديدة.