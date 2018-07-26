كافتيريا ومنطقة انتظار مكيفة لمودعي حجاج مصر للطيران بمطار القاهرة

دعاء محمودجهزت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية برئاسة المهندس هشام عبدالحفيظ، بالتنسيق مع شركة ميناء القاهرة الجوي، كافتيريا ومنطقة انتظار مكيفة لخدمة الحجاج المسافرين على مصر للطيران، ومعدة لاستقبال وانتظار مودعيهم وذويهم أمام مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة، تخفيفا عن عبء المستقبلين والمودعي

دعاء محمود

جهزت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية برئاسة المهندس هشام عبدالحفيظ، بالتنسيق مع شركة ميناء القاهرة الجوي، كافتيريا ومنطقة انتظار مكيفة لخدمة الحجاج المسافرين على مصر للطيران، ومعدة لاستقبال وانتظار مودعيهم وذويهم أمام مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة، تخفيفا عن عبء المستقبلين والمودعين، نظرا لارتفاع حرارة الجو في هذا التوقيت من العام.

وقالت الشركة في بيان، إن تجهيز الكافيتيريا جاء وفقا لتوجيهات الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، بتقديم كافة التسهيلات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام هذا العام، والذي من المقرر أن تبدأ أولى رحلات هذا الموسم من مطار برج العرب في 29 يوليو الحالي، بينما تبدأ الرحلات من مطار القاهرة في 1 أغسطس القادم.