كافاني يطيح بالبرتغال.. ورونالدو يلحق بميسي خارج المونديال

_ أوروجواي تضرب موعدا ناريا مع فرنسا في ربع النهائي.. الجمعة المقبلعلي المصريأنهي إدينسون كافاني مهاجم منتخب أوروجواي، أحلام البرتغال، بمواصلة مشوارها في كأس العالم "روسيا2018"، بالتغلب عليها بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما علي ملعب فيشت الأوليمبي في مدينة سوتشي، ضمن

_ أوروجواي تضرب موعدا ناريا مع فرنسا في ربع النهائي.. الجمعة المقبل

علي المصري



أنهي إدينسون كافاني مهاجم منتخب أوروجواي، أحلام البرتغال، بمواصلة مشوارها في كأس العالم “روسيا2018″، بالتغلب عليها بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما علي ملعب فيشت الأوليمبي في مدينة سوتشي، ضمن لقاءات اليوم الأول لدور الستة عشر من المونديال.

وضرب منتخب أوروجواي موعدا ناريا مع منتخب فرنسا، الذي تغلب علي الأرجنتين اليوم أيضا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في ربع نهائي المونديال،يوم الجمعة المقبل.

فيما لحق البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد الإسباني، بغريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي، خارج المونديال، حيث لم يستطع الثنائي مساعدة منتخبيهما علي الوصول لدور الثمانية للبطولة.

وبمشاركته في اللقاء، حقق رونالدو، رقمًا مميزًا، بعدما تواجد في تشكيل منتخب بلاده أمام أوروجواي، حيث خاص اليوم مباراته رقم 38 مع البرتغال في بطولتي كأس العالم وأمم أوروبا ولا يوجد لاعب شارك أكثر منه في البطولتين، ولكنه بذلك يتساوى مع أسطورة الكرة الألمانية، باستيان شفاينشتايجر.

أفتتح إدينسون كافاني، مهاجم منتخب أوروجواي، التسجيل مبكرا في الدقيقة السابعة من إنطلاقة المباراة، بعدما تبادل الكرة مع لويس سواريز، الذي أرسل عرضية من الجهة اليسرى، أرتقى لها كافاني محاولا اللحاق بها برأسه، إلا أنها اصطدمت بكتفه الأيمن وسكنت الشباك.

وعادل المدافع البرتغالي، كيبلير بيبي، النتيجة في الدقيقة 55، مسجلا هدف التعادل للمنتخب البرتغالي، بعدما أرتقي أعلي من الجميع، وحول الكرة برأسه في شباك حارس المرمى موسليرا، ليصبح أكبر برتغالي يسجل بالمونديال، في سن 35 عاما و124 يوما.

ويعد هذا هو الهدف الأول الذي يستقبله منتخب أوروجواي في نهائيات كأس العالم، بعد أن خرج من دور المجموعات بدون أي هدف في مرماه، وأنهي هدف بيبي سلسلة أوروجواي التي امتدت لـ597 دقيقة دون استقبال هدف، منذ مباراة النمسا في نوفمبر 2017.

ولم تدم فرحة البرتغاليون طويلا، فبعد 6 دقائق فقط من هدف التعادل، سجل كافاني هدفا رائعا في الدقيقة 61، من هجمة مرتدة منظمة لمنتخب أوروجواي، سددها بطريقة متميزة في مرمى الحارس روي باتريسيو، معلنًا عن تقدم بلاده (2-1).

ورفع كافاني رصيده بهدفيه في مباراة اليوم إلى 3 أهداف في مونديال 2018، حيث سبق أن هز شباك روسيا منظم البطولة في الدور الأول، وأصبح إجمالي رصيده 5 أهداف في 14 مباراة خاضها خلال مسيرته بكأس العالم.