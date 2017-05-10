كاطو: كريم تنفذ 120 ألف رحلة يوميًا فى مصر

محمود جمال

كشف رامى كاطو مدير عمليات كريم مصر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول ونائب الرئيس لقطاع خدمه العملاء، ان شركته تنفذ حاليا اكثر من 120 الف رحله يوميا في مصر، مقدرا عدد السائقين المنضمين لمنصة الشركه في منطقه الشرق الاوسط وافريقيا بـ 150 الف كابتن منهم 100 الف محليا.



واوضح كاطو أن كريم اطلقت هاشتاج علي مواقع السوشيال ميديا بالتعاون مع توتال يحمل اسم الطريق مش لعبه، مبينا ان الشركه ستنشر حمله التوعيه بامان الطرق بين سائقيها في حملات اوت دور ومواقع التواصل ومنشورات تعريفيه سيتم توزيعها عليهم.



واضاف ان الشراكه مع توتال ايجيبت غير محدده المده ولكنها تستهدف قياده اكبر عدد من الافراد نحو سلامه الطرق عبر ارشادات منها التاكيد علي ربط حزام الامان وعدم التحدث في الهاتف المحمول اثناء القياده.



وذكر أن الحملة تتضمن اكثر من برنامج توعيه داخل محطات توتال وتدريب سائقى توتال وكريم وهدفها هو توصيل معلومات الامان للركاب والسائق معا.



وذكر ان كريم بدأت عملها بمنطقه الشرق الاوسط في 2012 وتعمل حاليا فى 50 مدينة تمتد من باكستان وحتى المغرب ومؤخرا انضمت تركيا.



وأكد أن كريم لا تمانع فى اطلاق خدمات جديدة محليا مثل نقل البضائع والأشياء.



وتابع أنه لا يوجد ما يمنع من مشاركة مواطنين أو منظمات مجتمع مدنى للحملة.