«كاش ناو» و«سَندة» توقعان اتفاقية لتعزيز الابتكار في التكنولوجيا المالية للمشروعات متناهية الصغر

وَقعت شركة كاش ناو، إحدى شركات نقود القابضة، اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة سندة للتمويل متناهي الصغر الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، لتقديم حلول مالية مبتكرة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر مما يعزز الشمول المالي عن طريق رقمنة التعاملات المالية.



وتتيح الاتفاقية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر التقديم على طلب تمويل من شركة سندة عن طريق تطبيق كاش ناو بخطوات بسيطة وميسرة.



وتأتي هذه الاتفاقية في ظل جهود الدولة لتيسير الإجراءات التنظيمية لتعزيز دور المشروعات الناشئة، حيث كشف التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع أعداد المستفيدين من شركات التمويل متناهي الصغر إلى 4.28 ألف مستفيد بنهاية أغسطس عام 2023 بقيمة 4.03 مليار جنيه مقابل 1.27 ألف مستفيد بنهاية أغسطس عام 2022 بقيمة 1.19 مليار جنيه.



وفي هذا السياق، صرّح المهندس عمرو سالم، المدير التنفيذي لشركة كاش ناو لحلول التكنولوجيا المالية: “نحن سعداء بتوقيع هذه الشراكة الإستراتيجية، التي تعكس التزامنا بدعم رؤية الدولة المصرية في تنمية المشروعات متناهية الصغر وتعزيز مفهوم الشمول المالي وتحفيز نمو الاقتصاد الوطني”.



وأضاف سالم: “هذه الشراكة ستسهم بشكل فعّال في توسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة، وتعزيز إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع المصري فقد أصبح متاح للعملاء تقديم طلبات القروض متناهية الصغر بكل سهولة عبر تطبيق كاش ناو، مما يوفر لهم تجربة فريدة ومريحة في التعامل مع احتياجاتهم المالية”.



ومن جانبه، علّق السيد سهيل رشوان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سندة للتمويل متناهي الصغر: “تساهم شراكتنا مع كاش ناو في تعزيز وصول خدمات التمويل المتناهي الصغر إلى المزيد من العملاء في مصر من أصحاب المشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال، وتوفير حلول مالية مبتكرة وشاملة لتلبية احتياجات العملاء عن طريق كاش ناو، مشيرًا إلى أن تحقيق النمو المستدام والشامل يعتمد اعتمادًا كبيرًا على تطبيق الرقمنة وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتشجيع المعاملات الإلكترونية”.



وأضاف السيد أحمد صالح رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة سندة: “هناك ارتباطًا بين التحول الرقمي والشمول المالي والذي يتيح توفير العديد من الخيارات المالية وغير المالية في مجال المشروعات متناهية الصغر، الأمر الذي يسهم في خلق اقتصاد أكثر نشاطًا، ويسرع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر.”

ويقدم تطبيق كاش ناو مجموعة متنوعة من الحلول المالية المبتكرة، من بينها الاستثمار في الذهب، وخيارات التوفير عبر صناديق الاستثمار. كما يمكن أيضاً الاستفادة من خدمات طبية شاملة، بدءًا من الزيارات المنزلية والتحاليل، وحتى الاستشارات الطبية عبر الهاتف وطلب الأدوية، مع تغطية تصل إلى 10%. ويُتيح التقديم على حساب للتمويل الاستهلاكي لشراء مختلف السلع والخدمات، مع إمكانية دفع وتقسيط الفواتير. وبالإضافة إلى ذلك، يوفر التطبيق كوبونات خصم وعروضًا على المنتجات والمطاعم والأماكن الترفيهية، بالإضافة إلى إمكانية شراء وثائق تأمين متناهية الصغر.