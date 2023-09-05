«كاش مباشر» يوزع وثائق مجانية بمعدل 20%

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على توزيع صندوق استثمار مباشر كابيتال ذو العائد اليومي التراكمي “كاش مباشر” لوثائق مجانية على حملة وثائقه.

وحدد الصندوق -في بيان رسمي له- موعد معدل توزيع الوثائق بنسبة 20%، وبواقع وثيقة مجانية لكل 5 وثائق أصلية.

وأشار الصندوق إلى أن ذلك الإجراء جاء بعد قرار مجلس إدارة شركة الصندوق في نهاية مايو 2023، وموافقة الهيئة في 17 أغسطس المنقضي.

وكانت الهيئة وافقت في نهاية العام 2022 على اعتماد قرارات العمومية غير العادية لشركة صندوق استثمار مصر الخير ذي العائد الدوري المتغير ليصبح “كاش مباشر”، عقب إتمام عملية الاستحواذ.

وأوضحت أن إطلاق صندوق “كاش مباشر” بمستهدف يصل إلى مليار جنيه خلال العام الجاري 2023.

وأعادت “مباشر كابيتال” هيكلة الصندوق ليصبح صندوقًا نقديًّا.

ويهدف صندوق “كاش مباشر” إلى جذب استثمارات خليجية لمصر؛ عبر استغلال تواجد “مباشر” في دول الخليج وتم تسجيله كأول صندوق استثمار مصري في البنك المركزي البحريني من خلال مباشر كابيتال البحرين حيث سيتم الترويج للصندوق بالخليج.