«كاش للتمويل متناهي الصغر» و«صندوق التحدي لتوظيف الشباب» يطلقان مشروعًا لدعم رواد الأعمال

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، عن توقيع اتفاقية تعاون مع صندوق التحدي لتوظيف الشباب “CFYE”.

وأشارت بلتون إلى أن شركتها التابعة، كاش للتمويل متناهي الصغر “كاش”، قامت بتوقيع اتفاقية تعاون مع صندوق التحدي لتوظيف الشباب “CFYE”، وهو برنامج يهدف إلى توظيف الشباب بدعم من القطاع الخاص.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم إطلاق مشروع لدعم رواد الأعمال بإجمالي قيمة 60 مليون جنيه.

وتهدف المبادرة الرائدة إلى توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال، وبالأخص رواد الأعمال من الشباب والسيدات في بداية مسيراتهم المهنية.

ولتحقيق أهداف، المبادرة سيتم إرسال فروع الشركة المتنقلة إلى العديد من القرى، لتسهيل وصول الخدمات التمويلية إلى الفئات المستهدفة من المبادرة.

كما سيتم تخصيص موظفات من إدارة القروض لضمان التواصل الفعال مع العملاء وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة دون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع الشركة.

وتعتزم كاش تقديم وتسهيل كافة التمويلات اللازمة لرواد الأعمال للمشاركة في المعارض المحلية، ودعم تواجدهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

بالإضافة توفير برامج تدريبية شاملة لتمكين رواد الأعمال لتسويق مشروعاتهم بشكل فعال والحفاظ على استمراريتها.

وقال مرقس نبيل، الرئيس التنفيذي لشركة كاش، إن المشروع بداية لعدة مبادرات للتعاون مع جهات دولية لدعم وتنمية رواد الأعمال، سبق واعلنت الشركة عن البدء فيها سابقا.

وتهدف الى تقديم حلول ومنتجات تمويلية مبتكرة يسهل الحصول عليها مع تقديم خدمات الدعم الفني من خلال برامج تدريبية شاملة لرواد الأعمال .

وذلك للمساهمة في تطوير مشروعاتهم بشكل فعال والحفاظ على استمرارية أعمالهم، مع خلق اسواق جديدة للعملاء عن طريق مشاركتهم في معارض وربط اصحاب الاعمال بمنافذ بيع وتسويق جديدة.

وأكد أن الشركة تهدف الى توفير فرص العمل للشباب من خلال تطوير مهارتهم وخلق كوادر مهنية قادرة على اثراء سوق العمل وبالأخص في صناعة التمويل متناهي الصغر”.

وقالت علا فراج، ممثلة صندوق التحدي لتوظيف الشباب، إن الصندوق يهدف لتحقيق الاستثمار المشترك في المبادرات المبتكرة التي يقودها القطاع الخاص لمعالجة البطالة بين الشباب.

ويعد مشروع دعم رواد الأعمال أحد المبادرات المبتكرة التي رأى الصندوق فيها إمكانات كبيرة لتوظيف الشباب، حيث يتضمن ذلك خلق حوالي 2,500 فرصة عمل للشباب.

وستصل شركة كاش إلى رواد الأعمال في مجتمعاتهم ومنازلهم من خلال الفروع المتنقلة، مما يوفر لهم الوصول السريع إلى التمويل وكذلك من خلال تطوير تطبيق تمكين رقمي.

وستعمل كاش على دعم قطاع التمويل متناهي الصغر من خلال إنشاء اكاديمية تدريب بهدف تعزيز مهارات الخريجين الجدد، 50% منهم من النساء، ما يدعم ويؤهل المرأة ايضا للدخول إلى سوق عمل التمويل متناهي الصغر.

حيث ان الشراكة مع كاش ستساعد على توفير التمويل للمشروعات منخفضة الدخل لتساعد الاعمال والمنشئات الصغيرة على النمو وزيادة الدخل وخلق فرص عمل مستدامة للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وبالأخص للسيدات والشباب في صعيد مصر”.