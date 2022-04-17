وقعت شركة كاش كول، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية وتقديم الخدمات الداعمة لتحقيق الشمول المالي، بروتوكول تعاون مع إدارة معاهد العبور، التي تتضمن معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور، لتزويدها بتطبيق Cashless، لتصبح معاهد العبور أول مؤسسة تعليمية عليا تمنح الطلاب تجربة متكاملة وسلسة وسهلة الاستخدام تدعم تحقيق التحول الرقمي والشمول المالي.

يساهم تطبيق Cashless في تطوير ورقمنة كافة الخدمات المتعلقة بالعملية التعليمية بمعاهد العبور، وذلك من خلال تكوين مجتمع رقمي آمن يعتمد على الشمول المالي والتحول الرقمي في كافة الخدمات والأنشطة المتعلقة بالعملية التعليمية؛ بدءاً من دفع المصروفات وحتى التعرف على مواعيد المحاضرات، وما إلى ذلك من خدمات تعليمية أو إدارية يقدمها المعهد للطلبة والإداريين وأعضاء هيئة التدريس.

المدير التنفيذي لشركة كاش كول : استراتيجية الشركة تتوافق مع توجهات الدولة

وأعرب أحمد محروس، المدير التنفيذي لشركة كاش كول عن سعادة الشركة بالتعاون مع إدارة معاهد العبور العليا وتزويدها بتطبيق Cashless الغير نقدي إيماناً بأهمية سرعة تنفيذ التحول الرقمي في كافة المجالات؛ بما فيها التعليم وتعزيز آليات الشمول المالي ودعم جهود الدولة في بناء مصر الرقمية.

وأضاف أن استراتيجية الشركة تتوافق مع توجه الدولة لدعم وترسيخ أسس الميكنة ورقمنة المدفوعات والتحصيل.

وأشار إلى أن الأساليب التكنولوجية في العملية التعليمية أصبحت هي الأنسب في ظل التطور التكنولوجي المتسارع في كافة المجالات، كما أنها تتماشى مع الأجيال الجديدة من الطلاب الذين يفضلون الأساليب الحديثة وما توفره من مرونة عن استخدام الطرق التقليدية سواء في التعلم أو ما يتعلق به من خدمات وإداريات، خاصة أن هذا التطور يتوافق مع رؤية الدولة الحديثة في تحقيق التنمية المستدامة؛ وهو ما ينعش سوق المدفوعات الإلكترونية المصري ويجعله مليئاً بالمزيد من فرص الاستثمار والنمو.

رئيس مجلس إدارة معاهد العبور : التعاون مع كاش كول يساهم في تطوير العملية التعليمية

أعرب د. عبد الله الدهشان، رئيس مجلس إدارة معاهد العبور، عن تفاؤله بهذا التعاون مع شركة كاش كول الرائدة في خدمات التكنولوجيا المالية، والتي تدعم خدماتها بما فيها تطبيق Cashless تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي بمعاهد العبور. وتساهم أيضاً في تطوير العملية التعليمية.امين عام معاهد العبور : التعاون مع كاش كول يوفر بيئة عمل متطورة

وقال المهندس وليد دهشان, أمين عام معاهد العبور إن التعاون مع كاش كول يوفر بيئة عمل ويدعم مساهمة المعهد في عملية التنمية المستدامة , موضحا أن هذ التعاون يساعد معاهد العبور على توفير بيئة عمل إدارية وأكاديمية متطورة للتعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة وتنمية المجتمع، الأمر الذي يعزز مساهمتها الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمجتمع المصري.

ويشار إلى أن تطبيق cashless لإدارة معاهد العبور إنشاء أول منصة تعليمية مجتمعية تسهل تواصل الطلاب مع إدارة المعهد؛ وتحقيق المرونة التي تنعكس على تطوير العملية التعليمية، وهو ما يأتي في إطار حرص كاش كول الدائم على تطوير مجتمع غير نقدي يساعد على الوصول لشمول مالي في كافة خدماتها للقطاع الحكومي والأفراد والشركات والمؤسسات المالية والمصرفية.