«كاش كول» تشارك في الدورة الـ25 من معرض كايرو آي سي تي لتشجيع المدفوعات الرقمية



للعام الثاني على التوالي تشارك شركة “كاش كول” العاملة في خدمات الدفع الإلكتروني التي تأسست بالتعاون مع شركة فيكتوري لينك ومجموعة “إم.دي.آي.سي” وصندوق التمويل “سكاش”، في الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، وذلك من خلال الأكشاك المنتشرة في أنحاء المعرض لتمكين الزائرين والعارضين من الشراء بدون استخدام النقود، وذلك عن طريق شحن كارت مدفوعات واستخدامه في الحصول على جميع الخدمات والمنتجات؛ وذلك في إطار تشجيع المدفوعات الرقمية والشمول المالي.

ومن خلال خدمات كاش كول، يستطيع جميع المشاركين في المعرض، شحن محافظهم الالكترونية واستخدامها لشراء جميع احتياجاتهم من المأكولات والمشروبات خلال فترة وجودهم بالمعرض عن طريق خاصية الرمز التفاعلي( QR كود) أو إدخال رقم الهاتف المحمول وبدون الحاجة إلى الدفع نقدًا، فضلًا عن إمكانية معرفة الرصيد المتبقي وتفاصيل عمليات الشراء من خلال خدمة الرسائل النصية القصيرة على الهاتف المحمول، وكل ذلك يتم بطريقة آمنة عن طريق ادخال الرقم السري الخاص بكل مستخدم في عمليات الشراء.

قال أسامة كمال، رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز إنترناشيونال المنظمة لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوچيا، إن المعرض هو الوجهة الرئيسية في مصر لتقديم كل ما هو جديد في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومع الإقبال على المدفوعات الالكترونية بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا كان لابد أن نقدم نموذجا مبتكرا لفكرة المجتمع اللانقدي، والذي يمكن من خلاله تسهيل المعاملات المالية، كما أنها خطوة مهمة في مجال التحول الرقمي والشمول المالي، حيث يمكن لجميع زوار المعرض ان يمتلكوا وسيلة دفع بإجراءات سهلة وبسيطة ووفقاً لاحتياجاتهم.

من جانبها، قالت إنجى الصبان، عضو مجلس إدارة شركة كاش كول والرئيس التنفيذي لشركة “فيكتورى لينك” الراعي الرسمي بخدمات الرسائل النصية SMS بالمعرض ، نحن نسعي دائما لتوفير خدمات ريادية في مجال المدفوعات الالكترونية باستخدام أحدث التكنولوجيات المالية والحلول التقنية المتطورة ومنها خدمة كاش كول التي تقوم بتسهيل المعاملات المالية فضلا عن سهولة أستخدامها وقد حققت تجربتها الأولي خلال الدورة الماضية من كايرو آي سي تي نجاحا ملحوظا، ونحرص هذا العام على تقديمها بنفس الجودة والكفاءة، ونستهدف عدد أكبر من المستخدمين مع مراعاه انتشار الأكشاك الخاصة بالخدمة داخل المعرض لتصبح بالقرب من جميع رواده من الزائرين والعارضين.

في نفس السياق، قال أحمد محروس، الرئيس التنفيذي لشركة كاش كول، إنه فخور بتجربة كاش كول خلال العام الماضي بمعرض كايرو آي سي تي، وهو ما دفع القائمين على الشركة لتكرارها مرة أخرى خلال العام الحالي، حيث يتيح من خلال المعرض التواصل مع رواد قطاع التكنولوجيا والمهتمين بمجال التقنية، وبالتالي فنحن نعتبره فرصه لتقديم خدماتنا التي تسعى إلى قيادة المجتمع نحو تبني مشروع التحول الرقمي والشمول المالي، ومن خلال اجراءات بسيطة وخطوات سهلة، يمكن للمستخدمين الحصول عليها واستخدامها، حتي تصبح ضمن عاداتهم المالية، خاصة ان هذه الخدمة مؤمنة تمامًا، من خلال ( QR كود) والرقم السري.