كاشف «كورونا» بمقابل 250 جنيها فقط .. تعرف على التفاصيل (فيديو)

قال المهندس تامر وجيه، رجال الأعمال، إن منتجات مواجهة فيروس كورونا عليها إقبال كبير لان الدول التي تانتجه امريكا وكندا والصين عليه ضغط كبير من العالم

وأوضح في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه الحكاية مساء الأحد، أن شركته بدأت قبل شهر في الحصول على تلك المنتجات ووردناها ونجحت، والموضوع سهل جدا، مؤكدا أنه بدعم الحكومة والقطاع الخاص سننجح.

وردا على إمكانية توفير كواشف الفيروس في مصر، أكد أن الكواشف عن الفيروس موجودة بالفعل، ويمكن استخدامها من جانب الشركات القادرة.

وأشار إلى أن كشف “كورونا” على العامل والموظف تصدر نتائجه مابين دقيقتين و5 دقائق، وأرخص من الـ PCR وتكلفته 250 فقط، مشيرا إلى أن دقة تلك الكواشف كبيرة جدا.

وعلق الإعلامي عمرو أديب مستغربا بالقول: “يمكن الكشف بـ 250 جنيه فقط”، مستدركا: “لكن لابد من التنسيق مع وزارة الصحة”.

قبل أن يؤكد المستثمر المصري، أهمية مراجعة وزارة الصحة.