«كاشف المخالطين».. تطبيق صيني يحذر مستخدميه عند اقترابهم من مصاب كورونا

يدخل المستخدم اسمه ورقم بطاقة هويته لمعرفة ما إذا كان يجلس بالقرب من شخص مصاب بالفيروس

أصدرت الصين تطبيقا هاتفيا يحمل اسم ” كاشف المخالطين عن قرب ” لتحذير مستخدميه عندما يقتربون من مصابين بفيروس كورونا الجديد بما يعني تزايد خطر إصابتهم بالمرض.

وعقب إصداره مساء يوم السبت الماضي، بات بوسع المستخدمين مسح كود الاستجابة السريعة عبر تطبيقات مثل ” على باي ” و ” ويتشات ” أو ” كيوكيو “، للاستفسار.

التسجيل برقم الهاتف

وبعد التسجيل من خلال رقم الهاتف المحمول، يتعين على مستخدم التطبيق إدخال اسمه ورقم بطاقة هويته لمعرفة ما إذا كان على اتصال وثيق مع شخص مصاب بالفيروس.

ويمكن استخدام كل رقم هاتف محمول مسجل للاستفسار لأرقام 3 بطاقات هوية.

ويُنصح بأن يبقى من كانوا مخالطين لمصابين بالفيروس، في البيت والاتصال بالسلطات الصحية المحلية.

وقام بتطوير التطبيق كل من المكتب العام لمجلس الدولة ، واللجنة الوطنية للصحة ، وشركات المجموعة الصينية لتكنولوجيا الإلكترونيات.

وذكرت شركات المجموعة الصينية لتكنولوجيا الإلكترونيات أن هذا التطبيق حصل على دعم من العديد من الهيئات الحكومية.

وشملت هذه الهيئات اللجنة الوطنية للصحة ووزارة النقل والسكك الحديدية الصينية ومصلحة الطيران المدني الصينية، لضمان توفير بيانات دقيقة وموثوقة ورسمية.

المخالط عن قرب

وبحسب اللجنة الوطنية للصحة، فإن مصطلح المخالط عن قرب يشير إلى شخص اتصل من مسافة قريبة دون حماية فعالة، مع حالات مؤكدة أو مشتبه بها أو ذات أعراض خفيفة.

ويخضع للفحص الأشخاص الذين يعملون عن قرب معا، أو يدرسون في نفس الغرفة الدراسية أو يعيشون في نفس المنزل.

ويتم كذلك فحص العاملين بالمجال الطبي، وأفراد الأسرة أو الأشخاص الآخرين الذين كانوا مخالطين عن قرب لمرضى في بيئة مغلقة والمرضى الآخرين في ذات الغرفة ومقدمي الرعاية لهم.

ويتم كذلك فحص الركاب وأفراد الطاقم الذين كانوا في نفس وسيلة النقل مع مرضى (تأكدت إصابتهم أو يشتبه بها) وحالات مصابة (بأعراض خفيفة أو لم تظهر عليها أعراض).

المخالطين بشكل عام

ويتم التفريق بين المخالطين عن قرب والمخالطين بشكل عام.

وعلى متن الرحلة الجوية، على سبيل المثال، يندرج ضمن فئة المخالطين عن قرب جميع الركاب في نفس الصف الذي يوجد به مقعد الشخص المصاب، إضافة إلى 3 صفوف أمامه و3 خلفه وطاقم الخدمة الجوية في تلك المنطقة.

ويندرج باقي الركاب ضمن فئة المخالطين بشكل عام.

وفي داخل قطار مغلق مكيف الهواء، فإن جميع الركاب وأفراد الطاقم في ذات العربة يعتبرون من المخالطين عن قرب.

نصر حاسم على الفيروس

ومن ناحية أخرى، شدد شي جين بينغ ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ، اليوم الإثنين ، على تحقيق نصر حاسم في الحرب التي يخوضها الشعب للوقاية من فيروس كورونا والسيطرة عليه، بثقةٍ أقوى وعزمٍ أشد وتدابير أكثر حسماً.

وأدلى بينغ، وهو أيضا رئيس الصين ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، بهذه التصريحات خلال تفقده أعمال الوقاية من مرض الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا الجديد والسيطرة عليه في بكين.

يشار إلى أن هذه المادة منقولة عن وكالة شينخوا بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.