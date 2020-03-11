«كاسيل للتطوير العمراني» تستمر في تقديم عروضها للعملاء بعد تأجيل «سيتي سكيب»

قررت شركة “كاسيل للتطوير العمراني” استمرار تقديم عروضها البيعية لعملائها والتي كانت ستقدم في معرض “سيتي سكيب” على الرغم من تأجيله لأجل غير مسمى بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

كاسيل للتطوير العمراني كانت تعتزم طرح 3 مشروعات خلال سيتي سكيب

قال المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي لشركة “كاسيل للتطوير العمراني”، إن الشركة كانت تعتزم طرح 3 مشروعات خلال أيام المعرض وهي “كاسيل لاند مارك، ومول كاسيل جيت” وهي مشروعات رئيسية بالإضافة إلى مشروع مول “إيت سايت”

التقسيط لمدة 12 عاما

وتابع : الشركة كانت تنوي طرح عروض في المؤتمر تشمل التقسيط لمدة 12 عاما وهو العرض الأفضل بين المطورين.

عروض الشركة لعملائها

وأضاف منصور خلال تصريحات خاصة لـ “المال”، أن العرض المقدم يتضمن دفع 10% من قيمة الوحدة السكنية ثم 10% أخرى بعد 3 شهور ثم السداد على 12 عاما.

العملاء يتقدموا بحجز وحداتهم رغم تأجيل المعرض

وأشار، إلى أن العملاء لا يزالوا يتقدمون بحجز وحداتهم عبر الموقع الإلكتروني للشركة على الرغم من تأجيل المعرض، مضيفا أن قسم المبيعات بالشركة يتواصل معهم بعد ذلك ويتمتع العميل عند الشراء بعروض الشركة التي كانت ستعرضها خلال “سيتي سكيب”.

كورنا أثر على كافة القطاعات

وأوضح منصور، أن أزمة فيروس كورونا شملت كافة المعارض حتى على المستوى الدولي، متابعا أنه أثر كذلك على كافة القطاعات وليس القطاع العقاري فحسب مما أثر على الإقتصاد العالمي.

مبادرة أوكازيون عقاري يعطي دفعة لتنشيط السوق

وأفاد، أن مبادرة مثل التي أطلقتها غرفة التطوير العقاري بعمل “أوكازيون عقاري” لتنشيط السوق العقارية هي مبادرة تعطي للسوق دفعة وتعوضه عن الترويج المنتظر من معرض “سيتي سكيب” ولكنها تبقى أحد الأليات الحالية للترويج في ظل الاوضاع الفجائية الراهنة.

المعارض تظل هي المروج الرئيسي للمشروعات

وأشار، إلى أن المعارض ستبقى هي المروج الرئيسي لمشروعات الشركات العقارية، لافتا أنه يكفي أن كل الشركات تعرض مشروعاتها تحت مظلة واحدة داخل المعرض لعدة أيام الأمر الذي يعد دافعا جيدا كذلك للعملاء بدلا من تكبده عناء التوجه إلى كل شركة على حدة للتعامل.

المعارض تتيح للعميل فرصة الإختيار

وتابع منصور، أن المعارض تتيح أيضا فرصة للعميل الإختيار الأمثل لشراء وحدته بعد قيامه بعمل جوله داخل المعرض والتعرف على أسعار وعروض كل شركة من الشركات المشاركة.

مشروع كاسيل لاند مارك يقع على مساحة 43 فدان بتكلفة 5 مليار جنيه