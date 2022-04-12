تستعد شركة cred لإطلاق مشروعها السكني المتكامل الجديد، والذى سيقام علي مساحة 40 فدان بموقع متميز بمدينة الشيخ زايد بمنطقة غرب القاهرة، بالإضافة إلي قيامها حالياً بدراسةفرص استثمارية جديدة بالعديد من المناطق الحيوية والاستراتيجيةبالبلاد في شرق القاهرة والساحل الشمالي.

يأتي ذلك في إطار خطتها التوسعية ونظرتهاالمستقبلية الطموحة للتوسع وإنشاء العديد من المشروعات الجديدة، واستمراراً للنجاحات الكبيرة التي حققتها خلال السنوات الماضية، وتمكنها من تحقيق مستهدفاتها البيعية،وتكوين قاعدة عملاء قوية تثق في شركة cred وقدراتها الكبيرة في تقديم كل ما هو جديد، من خلال مشروعها الرائد بالعاصمة الإدارية الجديدة “كاسيل لاند مارك”.

تستعد cred لتقديم رؤية جديد مبتكرة في عالم التطويرالعقاري، تواكب متغيرات السوق والتوجهات العالمية الحديثة، ولذا سعت الشركة خلال الفترة الماضية إلى إحداث طفرة هائلة فى الكوادر العاملة بها، من خلال الإستعانة بمجموعة متميزة من الكفاءات والخبرات في مجال التطوير العقاري و التي حرصت علي ضمها لهيكلها مؤخرًا، بما يضمن مواصلةالنجاح والتطور واستمرارية العطاء الذي بدأته الشركة.

وفي تعليق علي هذه الخطوة الهامة، أكد المهندس أحمدمنصور الرئيس التنفيذي لشركةcred : ” نسعى إلى الاستفادة من النجاحات الكبيرة التي حققناها خلالالفترة الأخيرة خاصة بمشروعنا الرائد في العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة الجمهوريةالجديدة أهم وأكبر المشروعات القومية بالبلاد، وذلك عبر رؤية واستراتيجية متكاملة نستهدفمن خلالها توسيع حجم اعمالنا وتعزيز تواجدنا بالسوق العقاري المصري خلال الفترةالقادمة، ومن هنا جاء التفكير في الدخول لمنطقة حيوية وهامة جدًا منطقة غرب القاهرةوتحديدًا بمدينة السادس من أكتوبر لتطوير أحدث مشروعاتنا”.

وأوضح منصور: ” سنعمل خلال الفترة القادمةعلي بذل كل ما في وسعنا لتقديم قيمة مضافة للسوق العقاري المصري والتوسع بمشروعاتنابمختلف أنحاء البلاد، وطرح رؤية جديدة في عالم التطوير العقاري، ولذا قمنا بضم مجموعة من الكوادر التي تمتلك خبرة كبيرة فى السوق العقارية، إلي جانب الخبرات الكبيرة للقائمين على الشركة والذين كان لهم فضل كبيرفيما تم تحقيقه من انجازات في الفترة الماضية، إيماناً منا بأن فرقّ العمل داخلالشركات أحد أهم أوجه الاستثمار الناجح”.

استطاعت cred تحقيقإجمالي مبيعات تخطى ال 4 مليارات جنيه بأكبر وأهم مشروعاتها “كاسيل لاندمارك” بالعاصمة الإدارية الجديدة من إجمالي المستهدف 5 مليار جنيه وذلك منذإنطلاق المشروع.

منها مبيعات تعاقدية بقيمة مليار جنيه خلال العام الماضي 2021 للشق السكني كمبوند “كاسيل لاند مارك”، كما تم تحقيق مبيعات بقيمة 200مليون جنيه للشق التجاري مول كاسيل جيت” .

تطور شركة cred عدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة من أهمها مشروع “كاسيل لاند مارك”وهو مشروع سكني متكامل يقام علي 43 فدان باستثمارات 3.7 مليار جنيه وإجمالي عددالوحدات به 1800 وحدة سكنية بخلاف 196 وحدة إدارية وتجارية (كاسيل جيت).

تم إطلاق المرحلة الخامسة والاخيرة منه العام الماضي 2021 بإجمالي عدد وحدات 500 وحدة يتم بالفعل تسويقها، ومن المقرر أن يتم تسليم أولى مراحل المشروع في الربع الأخير من العام الجاري، وتستكمل التسليمات تباعًا وفقًا للجداول الزمنية، بواقع تسليم مرحلةكل 6 أشهر ليتم الانتهاء من تسليم كامل وحدات المشروع في ديسمبر 2024.

يوفركاسيل لاند مارك مجموعة متكاملة من الخدمات التي تلبي كافة احتياجات عملائه وتوفرلهم اسلوب الحياة الأمثل، كما تشمل المنطقة التجارية به مول “كاسيل جيت”المقام على مساحة 20 فدان بإجمالي استثمارات 700 مليون جنيه وعدد وحدات 196 وحدة، ويضم أنشطة تجارية وإدارية، تم الانتهاء من أعمال الحفر به.

أما ثاني مشروعات شركة cred فهو “إيست سايد” متعدد الاستخدامات بمنطقة MU23 بإجمالي استثمارت 800 مليون جنيه ، وستم طرحه في النصف الثاني من العام الجاري 2022.

وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 400 مليون جنيه من المشروع خلال هذاالعام، ويضم مساحات طبيه وإدارية و متاجر تجزئه، تم الانتهاء من أعمال الحفر.

ويعتمد”ايست سايد” علي الطاقة الشمسية في تدبير 50% من احتياجات الطاقة به.

هذا وتبذل شركة cred كل طاقتها لتقديم قيمة مضافة للسوق العقاري المصري والتوسع بمشروعاتها بمختلف أنحاء البلاد.