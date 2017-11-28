كاسن: حادث الروضة لن يؤثر على مناقشات استئناف الرحلات

المال _ خاصقال السفير البريطانى فى مصر، جون كاسن، إن حادث الروضة لن يؤثر سلبًا على المناقشات المشتركة لاستئناف رحلات المملكة المتحدة إلى شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن العالم يعرف أن منطقة شمال سيناء تمر بتحديات أمنية خاصة، كما أن الوضع مختلف تماما بين «شمال سيناء» و«شرم الشيخ».

المال _ خاص

قال السفير البريطانى فى مصر، جون كاسن، إن حادث الروضة لن يؤثر سلبًا على المناقشات المشتركة لاستئناف رحلات المملكة المتحدة إلى شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن العالم يعرف أن منطقة شمال سيناء تمر بتحديات أمنية خاصة، كما أن الوضع مختلف تماما بين «شمال سيناء» و«شرم الشيخ».

أضاف فى تصريح لـ«المال»، أنه بالفعل يشعر بالاشمئزاز، ويستنكر ما حدث الجمعة الماضية، من الاعتداء على مصليين فى مسجد الروضة بالعريش، مؤكدا أن بلاده تساند مصر، لهزم الإرهاب، وتدعم بناء حدة الشعوب ضد الشر – وفق تعبيره.

يذكر أن مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد فى محافظة شمال سيناء، تعرض لهجوم إرهابى أثناء الصلاة الجمعة الماضية، وأعلنت النيابة العامة السبت في بيان، أن عدد ضحايا الهجوم سجل 305 قتلى و128 مصابًا، فى أكبر هجوم إرهابي من نوعه في تاريخ مصر الحديث، وأن بين القتلى 27 طفلًا، وأن عدد المهاجمين تراوح بين 25 و30 شخصًا.

أضاف كاسن، أن السفارة البريطانية فى القاهرة تتبنى تنفيذ برامج مشتركة مع الجانب المصرى، لمحاربة الأفكار المتطرفة، أحد جوانب الشراكة المختلفة، التى تستهدف بشكل عام تجديد بناء الاقتصاد على المدى البعيد، وبالشكل الذى يسمح للمصريين بالاستفادة منه، مشيرا إلى أن السياحة جانب مهم من عملية بناء الاقتصاد.

يذكر أن المملكة المتحدة أوقفت الطيران إلى شرم الشيخ منذ عامين على إثر سقوط الطائرة الروسية فى منطقة الحسنة بسيناء، بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ بدقائق، فى 31 أكتوبر 2015، ما أدى إلى تراجع بريطانيا إلى المركز الثانى فى قائمة أكثر الوفود السياحية زيارة للسوق المحلية بينما تصدرت ألمانيا القائمة.

لفت السفير إلى أن زيارات الوفود الأمنية إلى المطارات المصرية، تستهدف تبادل الخبرات، والتدريب، والتنسيق، بهدف استعادة الرحلات، مؤكدًا أن الجهود المشتركة التى تتعلق بسلامة السياح، والمدن، والمطارات المحلية، رفعت أعداد الليالى السياحية التى قضاها الإنجليز فى مصر العام الحالى بنسبة %74.

كان وفد أمني بريطاني قد زار مصر الأسبوع الماضى، لإجراء تفتيش على مطار القاهرة الدولي والإطلاع على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب داخل صالات السفر، والبضائع بقرية البضائع، والطائرات، وحاويات التموين، التى تزود الطائرات بالوجبات الخاصة بالركاب، فى زيارة استغرقت 3 أيام.

قال السفير البريطانى، فى وقت سابق أن العام الحالى شهد زيادة عدد الوفود بقيمة %16، مقدرا أعداد الوفود البريطانية التى زارت مصر العام الماضى، بـ 230 ألف سائح، شدد على أن بلاده تستأنف الطيران إلى شرم الشيخ، دون أن يحدد توقيتا بعينه.