كاسن : بريطانيا دعمت مصر في قطاع التعليم والاستثمار

سمر السيد وهاجر عمران:قال جون كاسن السفير البريطانى بالقاهرة، إن بريطانيا دعمت الحكومة المصرية فى الإصلاحات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية فى العديد من القطاعات كالتعليم، وتدفق الاستثمارات المباشرة للسوق المحلية.وأكد خلال المؤتمر الذى نظمته الجمعية البريطانية المصرية للأعمال اليوم عن مراحل

سمر السيد وهاجر عمران:

قال جون كاسن السفير البريطانى بالقاهرة، إن بريطانيا دعمت الحكومة المصرية فى الإصلاحات التى تم اتخاذها خلال الفترة الماضية فى العديد من القطاعات كالتعليم، وتدفق الاستثمارات المباشرة للسوق المحلية.

وأكد خلال المؤتمر الذى نظمته الجمعية البريطانية المصرية للأعمال اليوم عن مراحل التحول الجديدة فى الاقتصاديين المصرى والبريطانى، على فخره بأن الاستثمارات البريطانية تحتل مراتب متقدمة ضمن قائمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية بمصر، وتعتبر من أهم الشركاء التجاريين مع القاهرة، وهو ما يمكن استغلاله لتنمية العلاقات المشتركة بين الدولتين، خاصة أن القطاع الخاص يعتبر المحرك الأساسى فى هذا السياق.

وتابع: رأينا الكثير من المستثمرين البريطانيين يتفهمون الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر عقب قرار تعويم الجنيه.

كما لفت إلى أن السفارة تبادلت العديد من الأفكار مع الحكومة وأطلقت برامج تعليمية بمصر تستهدف خلق جيل جديد من المصريين مبدع ومفكر، مبديا تفاؤله بنجاح الحكومة فى المستقبل فى تحقيق أهدافها فى هذا السياق خاصة.