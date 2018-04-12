كاسبرسمي لاب: الهجمات الإلكترونية أفقدت بنوكًا عالمية ملايين الدولارات‎

محمود جمال قال فايبو أسوليني، باحث أول أمن معلومات لدي شركة كاسبرسكي لاب للحلول الأمنية، أن الفترة الماضية شهدت سرقة ملايين الدولارات من عدة بنوك رقمية حول العالم في دول بنجلاديش وتايوان وروسيا ونيبال.وأكد أن أحد البنوك في الإكوادر فقد ١٢ مليون دولار في ٢٠١٥، وآخر في بنجلاديش خسر ٨١ م



محمود جمال



قال فايبو أسوليني، باحث أول أمن معلومات لدي شركة كاسبرسكي لاب للحلول الأمنية، أن الفترة الماضية شهدت سرقة ملايين الدولارات من عدة بنوك رقمية حول العالم في دول بنجلاديش وتايوان وروسيا ونيبال.

وأكد أن أحد البنوك في الإكوادر فقد ١٢ مليون دولار في ٢٠١٥، وآخر في بنجلاديش خسر ٨١ مليون دولار، بينما خسرت البنوك التايوانية نحو ٦٠ مليون دولار في ٢٠١٧.

وأوضح أسوليني أن طريقة سرقة البنوك العادية تعود إلي الضابط الألماني “بردون لام” قبل الحرب العالمية الأولي، وتعتمد علي ٣ محاور، تبدأ باستطلاع المكان المستهدف سرقته، وتجهيز الأدوات اللازمة لذلك.

وأكد أن سرقة البنوك من الأمور الشائعة في دول أمريكا اللاتنية، لافتا إلي أن carbank تعتبر من أخطر الهجمات الإلكترونية علي البنوك وبدأت في ٢٠١٣، ومازالت مستمرة وتستهدف ضرب البني التحتية للبنوك ومقدمي خدمات الدفع الإلكتروني وماكينات atm.

وألمح إلي أن carbank كبدت خسائر لـ١٠٠ بنك في ٣٠ دولة حول العالم ويقوم أعضاؤها بمعرفة المعلومات الشخصية للقيادات البنكية من خلال تتبع استخدام أغلب البنوك الصيغة المعتادة في الحاسبات الشخصية لموظيفها وهي [email protected]

وتابع إن أفراد تلك العصابة الإلكترونية يقومون بخداع موظفي البنوك عبر رسائل نصية مزيفة للدخول علي الشبكات الداخلية وتتبع حسابات العملاء وتسببت في سرقة أكثر من مليار دولار من ٣٠ بنكا إلا أن السلطات الإسبانية ألقت القبض علي زعيمها في مارس الماضي.

ولفت إلي أن ٢٠١٧ شهد أيضا ظهور فيروس آخر هو metel gcman ويقوم بسرقة أموال العملاء من البطاقات الائتمانية أما النوع الأخير فيستهدف ضرب شبكة التحويلات المالية بين البنوك والمعروفة باسم swift.