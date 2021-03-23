اتصالات وتكنولوجيا

«كاسبرسكي»: مصر تعرضت لـ 42 مليون هجمة لتخمين كلمات سر المستخدمين في 2020

الإمارات سجلت أول شهرين من 2021 نحو 5 ملايين هجمة
محمود جمال 1:18 م, الثلاثاء, 23 مارس 21 1:18 م, الثلاثاء, 23 مارس 21

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كشف عماد الحفار، رئيس فريق الخبراء التقنين لدي شركة كاسبرسكي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، عن وصول عدد هجمات تخمين كلمات سر المستخدمين في مصر خلال العام الماضي إلي 42 مليون هجمة مقابل 22.5 مليون بالسعودية و15.8 مليون في الإمارات و11.1 مليون بالكويت.

وقال الحفار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته كاسبرسكي اليوم أونلاين، إن الإمارات سجلت أول شهرين من 2021 نحو 5 ملايين هجمة، موضحا أن أسلوب تخمين كلمة السر يعتمد علي الصواب والخطأ من قبل الهاكرز للوصول إلي كلمة المرور الصحية وسرقة البيانات الشخصية.

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وأضاف أن عدد هجمات تخمين كلمة السر عالميا من فبراير 2020 إلي فبراير 2021 وصل إلي 3.6 مليار هجمة، مبينا أن الشركة أجرت استطلاع رأي علي عدد من موظفي الشركات بالمنطقة وأظهرت النتائج أن 83% لا يريدون العودة إلي نماذج العمل السابقة قبل الوباء، كما أن 46% يريدون التخلي عن نمط العمل الذي يفرض من الساعة 9 إلي الساعة 5.

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في سياق متصل، أوضح أن أسلوب العمل عن بعد الذي فرضته جائحة كورونا ساهم في زيادة عدد هجمات التصيد الاحتياطي من خلال ظهور مواقع إلكترونية تابعة لشركات عالمية مزيفة وطبق الأصل، علاوة علي صفحات لبيع لقاحات فيروس كورونا مزيفة.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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