كاسبرسكي : مصر بالمركز 22 عالميا فى الإصابة بالبرمجيات الخبيثة

كشف عبد الصبور عروس ، باحث أمن فى فريق الأبحاث والتحليل العالمي لدي شركة كاسبرسكي للحلول الأمنية ، احتلال مصر المركز 22 عالميا فى معدل الإصابة بالبرمجيات الخبيثة خلال أول 11 شهر من العام الجاري بواقع 200 ألف حالة إصابة يوميا وهو نفس المعدل العالمي .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته شركة كاسبرسكي اليوم الأثنين للكشف عن التهديدات الأمنية المتقدمة المستمرة لمنطقة الخليج ومصر .

وأوضح عبد الصبور أن السعودية تأتي فى المركز 15 عالميا والأمارات فى المركز 29 وسلطنة عمان فى المركز 54 ، بينما تحتل الكويت المركز 61 وقطر المركز 69 والبحرين المركز 88 .

فى سياق متصل، لفت إلي إجراء الشركة مراقبة ومتابعة لأكثر من 900 مجموعة فى مجال التهديدات المتقدمة وأصدرت نحو 100 تقرير عالميا ، منوها أنه تم رصد نحو 29 مجموعة بالشرق الأوسط منذ فيروس كورونا المستجد وإصدار نحو 68 تقرير متخصص.

وأضاف أن السعودية ومصر والأمارات والكويت وعمان من أكثر دول المنطقة إصابة بالتهديدات المتقدمة ، مشيرا إلي أن مجموعتي LAZARUS و SOFACY من أكثر المجموعات النشطة فى الشرق الأوسط .

وتابع أن كاسبرسكي رصدت اتجاه التهديدات المتقدمة نحو استهداف القطاعات الحكومية والدبلوماسية وتكنولوجيا المعلومات والعسكرية والاتصالات والمالية ، منوها أن الشركة كشفت عن وجود 12 مجموعة نشطة فى مصر منها MUDDY WATER و SIDECOPY وأصدرت 38 تقرير بشأنها