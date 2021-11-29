اتصالات وتكنولوجيا

كاسبرسكي : مصر بالمركز 22 عالميا فى الإصابة بالبرمجيات الخبيثة

12 مجموعة تهديدات متقدمة نشطة
محمود جمال 11:24 ص, الأثنين, 29 نوفمبر 21 11:24 ص, الأثنين, 29 نوفمبر 21

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كشف عبد الصبور عروس ، باحث أمن فى فريق الأبحاث والتحليل العالمي لدي شركة كاسبرسكي للحلول الأمنية ، احتلال مصر المركز 22 عالميا فى معدل الإصابة بالبرمجيات الخبيثة خلال أول 11 شهر من العام الجاري بواقع 200 ألف حالة إصابة يوميا وهو نفس المعدل العالمي .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته شركة كاسبرسكي اليوم الأثنين للكشف عن التهديدات الأمنية المتقدمة المستمرة لمنطقة الخليج ومصر .

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وأوضح عبد الصبور أن السعودية تأتي فى المركز 15 عالميا والأمارات فى المركز 29 وسلطنة عمان فى المركز 54 ، بينما تحتل الكويت المركز 61 وقطر المركز 69 والبحرين المركز 88 .

فى سياق متصل، لفت إلي إجراء الشركة مراقبة ومتابعة لأكثر من 900 مجموعة فى مجال التهديدات المتقدمة وأصدرت نحو 100 تقرير عالميا ، منوها أنه تم رصد نحو 29 مجموعة بالشرق الأوسط منذ فيروس كورونا المستجد وإصدار نحو 68 تقرير متخصص.

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وأضاف أن السعودية ومصر والأمارات  والكويت وعمان من أكثر دول المنطقة إصابة بالتهديدات المتقدمة ، مشيرا إلي أن مجموعتي LAZARUS و SOFACY من أكثر المجموعات النشطة فى الشرق الأوسط .

وتابع أن كاسبرسكي رصدت اتجاه التهديدات المتقدمة نحو استهداف القطاعات الحكومية والدبلوماسية وتكنولوجيا المعلومات والعسكرية والاتصالات والمالية ، منوها أن الشركة كشفت عن وجود 12 مجموعة نشطة فى مصر منها MUDDY WATER و SIDECOPY وأصدرت 38 تقرير بشأنها

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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