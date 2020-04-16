كاسبرسكي : مصر الأعلى تعرضًا لهجمات البرمجيات المصرفية بالمنطقة في 2019

كشف تقرير أصدرته شركة كاسبرسكي لاب للحلول الأمنية أن مصر كانت الأكثر استهدافًا والأعلى اصابه بالبرمجيات الخبيثة بمنطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي بنسبة بلغت 43%.

وقالت كاسبرسكي لاب في بيان صحفي اليوم إن البرمجيات المصرفية الخبيثة واحدة من أكثر أدوات الجريمة الرقمية انتشارًا في أوساط مجرمي الإنترنت الذين يركزون في عملهم على سرقة الأموال.

وتسعى هذه البرمجيات إلى سرقة بيانات اعتماد دخول المستخدمين إلى منصات السداد الإلكتروني وأنظمة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، فضلًا عن رموز المرور لمرة واحدة، ثم تمريرها إلى الجهات التخريبية القائمة وراءها.

واستهدف 35.1% من هذه الهجمات في العام 2019 موظفي الشركات، بزيادة كبيرة عن النسبة التي بقيت ثابتة تقريبًا في السنوات الثلاث السابقة ، وتراوحت بين 24% و25%.

واعتبر الخبراء أن تبرير هذا الارتفاع يتضح في أن الهجمات على قطاع الشركات لا تقتصر على إتاحة الوصول إلى الحسابات المصرفية أو حسابات أنظمة السداد المالي، ولكنه يمتدّ إلى محاولة الوصول إلى الموارد المالية للشركات من خلال الموظفين أنفسهم.

وتشير البيانات التي جمعتها كاسبرسكي لاب إلى أن مصر احتلت المركز الأول في التعرض للاستهداف في منطقة الشرق الأوسط خلال العام 2019، بنسبة بلغت 43% من الموظفين الذين تعرّضوا للهجمات المصرفية في المنطقة، تلتها البحرين (41%)، ثم الإمارات (37%)، فقطر (35%)، فالكويت (34%)، ثم المملكة العربية السعودية (30%).

وطالب أوليغ كوبريف خبير الأمن الرقمي في كاسبرسكي، المستخدمين بتوخّي الحذر عند إجراء العمليات المالية الإلكترونية عبر أجهزة الحاسوب، وقال: “من الضروري ألا نستهين برغبة المجرمين في سرقة الأموال لا سيما ونحن في ذروة العمل عن بُعد خلال جائحة فيروس كورونا”.

وتتضمّن النتائج الرئيسة للتقرير:

التصيّد:

• في العام 2019، ارتفع نسبة هجمات التصيّد المالي من جميع هجمات التصيّد، من 44.7% إلى 51.4%.



• 27% من محاولات زيارة صفحات التصيّد والتي أوقفتها حلول كاسبرسكي مرتبطة بالتصيد المصرفي.



• بلغت نسبة هجمات التصيّد التي استهدفت أنظمة السداد ومتاجر الإنترنت ما يقرب من 17% وما يزيد على 7.5%، على التوالي، في 2019، وذلك بما يماثل تقريبًا مستويات 2018.



• انخفضت نسبة التصيد المالي التي واجهها مستخدمو أنظمة Mac قليلاً إلى 54%.

البرامج المصرفية الخبيثة (Windows):

• في 2019، بلغ عدد المستخدمين الذين تعرضوا لهجمات التروجانات المصرفية 773,943 مستخدمًا، مقارنة بما نسبته 889,452 في 2018.



• 35.1% من المستخدمين الذين تعرضوا لهجوم البرمجيات المصرفية الخبيثة هم من مستخدمي الشركات، مقارنة بما نسبته 24.1% في 2018.



• تعرض المستخدمون في روسيا وألمانيا والصين لهجمات متكررة من البرمجيات المصرفية الخبيثة.

البرامج الضارة المصرفية في Android:

• في 2019، انخفض عدد مستخدمي أنظمة “أندرويد” الذي تعرضوا لهجمات مصرفية إلى ما يزيد قليلاً عن 675,000 من أصل 1.8 مليون مستخدم.



• كانت روسيا وجنوب إفريقيا وأستراليا الدول التي بها أعلى نسبة من المستخدمين الذين يتعرضون للهجمات المصرفية الخبيثة التي تستهدف مستخدمي أنظمة “أندرويد”.