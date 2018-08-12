كاسبرسكي لاب: 23 ألف جهاز يفقدها المستخدمون شهرياً‎

المال – خاصيعتبر واحد من كل ثمانية أشخاص (13%) في دولة الإمارات أن الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة في رحلاته "أهم أشكال البيانات الموجودة على جهازه"، وفقاً لدراسة بحثية أجرتها كاسبرسكي لاب بين المستخدمين، لكن تبيّن من خلال بحثٍ إضافي أجرته الشركة، أن 22% من المستخدمين قالوا إنهم لن يتمكنوا من

المال – خاص

يعتبر واحد من كل ثمانية أشخاص (13%) في دولة الإمارات أن الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة في رحلاته “أهم أشكال البيانات الموجودة على جهازه”، وفقاً لدراسة بحثية أجرتها كاسبرسكي لاب بين المستخدمين، لكن تبيّن من خلال بحثٍ إضافي أجرته الشركة، أن 22% من المستخدمين قالوا إنهم لن يتمكنوا من استعادة صورهم الثمينة لو فقدوا أجهزتهم أو هي سُرقت منهم.

وبحسب بيانات كاسبرسكي لاب، يتم تفعيل خاصية Anti-Theft التي يشتمل عليها الحلّ Kaspersky Internet Security for Android بمعدل مرة ونصف المرة كل دقيقة، فيما يُسجل فقدان أجهزة أندرويد أو سرقتها بمعدل 23,000 جهاز كل شهر. وفي هذا السياق، تُحذر كاسبرسكي لاب المستخدمين من فقدان أجهزتهم أو سرقتها، من خلال تأمين الحماية المناسبة لهذه الأجهزة خلال موسم الصيف، خِشية فقدان صورهم الثمينة، لا سيما وأنها صُنفت باعتبارها الأكثر أهمية من بين كل البيانات المخزنة على الأجهزة.

وأظهر بحثٌ آخر أجرته كاسبرسكي لاب أن 9% من إجمالي المستخدمين في دولة الإمارات أضاعوا جهازاً أو تعرضوا لسرقة واحد، علماً بأن المعدل العالمي هو 4%. وشكّلت أجهزة “أندرويد” 57% من الأجهزة المفقودة أو المسروقة تبعتها الحواسيب المحمولة بنسبة 29% وهواتف “آي فون” (21%)، مما يثير قلق المستخدمين أن تكلفة تبديل جهاز مفقود أو مسروق تعادل 485 دولاراً.

ووجد بحثٌ لكاسبرسكي لاب أن 25% فقط من المستخدمين المستطلعة آراؤهم في دولة الإمارات يلجأون إلى مزايا الحماية من السرقة في أجهزتهم، بالرغم من وجود هذه المزايا على شكل أدواتٍ بسيطةٍ وفعالةٍ ضد السرقة تتيح للمستخدمين تفعيل إنذار السرقة إذا سرق الجهاز وإقفاله وتحديد موقعه عن بعد، بل وحتى التقاط صورةٍ بالسر لوجه السارق.

وقال دميتري أليشين، نائب الرئيس لتسويق المنتجات لدى كاسبرسكي لاب، إن هذه الأرقام تشير إلى الحجم الكبير من الأجهزة الذي يتعرض للسرقة والضياع، لافتاً إلى أن الرقم 23,000 يمثل فقط أجهزة “أندرويد” التي تمّ عليها تفعيل مزايا الحماية من السرقة من كاسبرسكي لاب، وأضاف: “من الضروري التفكير في كيفية حماية الأجهزة من الخطر، في هذا الوقت من العام، ومع سهولة استخدام ميزة الحماية ضد السرقة Anti-Theft، فإننا ننصح كل المستخدمين بأخذ مسألة حماية أجهزتهم في الاعتبار للاستمتاع بصيفٍ آمن”.