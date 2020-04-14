«كاسبرسكي لاب» تطور خدمات لحماية مطوري الألعاب من التهديدات الإلكترونية

أعلنت شركة كاسبرسكي لاب للحلول الأمنية اعتزامها تطوير خدمات مصممة لتوفير الأمن الرقمي لمطوري الألعاب واللاعبين.

ووجّهت الشركة الدعوة لجميع مطوري الألعاب من أفراد وفرق ممن ينشئون حلولًا تجمع بين أمن المعلومات والألعاب الإلكترونية للمشاركة في جولة الاختيار.

قال فيتالي مزوكوف، مدير مركز كاسبرسكي للابتكار، إن النمو الكبير بقطاع الألعاب الإلكترونية البالغة قيمته عدة مليارات من الدولارات، ولا سيما ألعاب الإنترنت، كفيل بجذب مجرمي الإنترنت الذين يحاولون الاحتيال على اللاعبين بسرقة موارد الألعاب القيمة، كالأموال والمُعدات والشخصيات، وتوظيف برمجيات متخصصة تجعلهم يكسبون مزايا متفوقة بطريقة غير مشروعة.

وأضاف مدير مركز كاسبرسكي للابتكار، في بيان صحفي، اليوم: “من شأن احتمالات السرقة والاحتيال التي يتعرض لها اللاعبون أن تثير القلق، ولا سيما أن قطاع الألعاب ليس لديه حاليًّا سوى القليل من الخدمات التي تحمي الاتصال بين اللاعبين وتضمن تبادل محتوى الألعاب فيما بينهم بأمان. ولذلك فإننا نسعى إلى وضع حلول لهذه المشكلة بمضافرة جهودنا وجهود الشركات الناشئة عبر المشاريع الإبداعية، ما يجعل استقطاب الخدمات التي تجمع بين أمن المعلومات والألعاب إلى مركزنا الخاص بالابتكار، مسارًا مناسبًا في معركتنا ضد المجرمين الإلكترونيين”.