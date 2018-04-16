كاسبرسكي لاب ترفض اتهامات أمريكا بالتجسس

أسطنبول - محمود جمال:أكد أنطون شينيجراف، نائب رئيس شركة كاسبرسكى لاب للشئون العامة، أن اتهام الإدارة الأمريكية لبرامج كاسبرسكى بأنها أداة للتجسس الإلكترونى مجرد ادعاءات كاذبة، عارية تماما من الصحة، ولا تستند إلى أدلة معتمدة، أو مصادر موثوقة - على حد تعبيره. وكانت وزارة الأمن الداخلى ا

أسطنبول – محمود جمال:



أكد أنطون شينيجراف، نائب رئيس شركة كاسبرسكى لاب للشئون العامة، أن اتهام الإدارة الأمريكية لبرامج كاسبرسكى بأنها أداة للتجسس الإلكترونى مجرد ادعاءات كاذبة، عارية تماما من الصحة، ولا تستند إلى أدلة معتمدة، أو مصادر موثوقة – على حد تعبيره.



وكانت وزارة الأمن الداخلى الأمريكية، قد أصدرت قرارا فى سبتمبر2017 بحذف برامج الشركة الروسية من المؤسسات الحكومية خلال 90 يوماً، وسط مخاوف من قبل مسئوليها بأنها تهدد الأمن القومى للبلاد، وترفع نسب التجسس أونلاين.

وقال شينجراف لـ«المال»، إن السوق الأمريكية تستحوذ على %25 من حجم أعمال الشركة، مؤكدا أن قرار الحذف له أبعادا سياسية واقتصادية، نظراً لأن أغلب الشركات المعروفة عالمياً بمجال حلول أمن المعلومات أمريكية الأصل، وتعتبر كاسبرسكى المنافس الروسى الوحيد لها، كما أصبح الحديث عن بناء منظومات دفاعية قوية قضية محورية، تخص القيادات السياسية للدول وشعوبها.

جاء ذلك على هامش مؤتمر أسبوع أمن المعلومات «cyber security weekend»، الذى عقدته الشركة الخميس الماضى بالعاصمة التركية «اسطنبول»، بمشاركة عدد من قياداتها العالمية. وأضاف أن “كاسبرسكى لاب” تحتل المركز الرابع عالمياً، من حيث عائدات سوق الحلول الأمنية بعد 3 شركات أمريكية، منها «مكافى» و«سيمانتك»، وذلك طبقا للتقارير الرسمية الصادرة عن مؤسسات الأبحاث التسويقية المعتمدة.

وأكد أن شركته تستهدف مساعدة حكومات الدول بغض النظر عن جنسيتها فى التصدى للمخاطر المعلوماتية، من خلال تبادل الخبرات الفنية، وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف المعنية.

يذكر أن «كاسبرسكى» أقامت دعوى قضائية تنظرها محكمة اتحادية أمريكية طالبت فيها بإلغاء الحظر الذى فرضته إدارة الرئيس الأمريكى الحالى، دونالد ترامب، على استخدام برمجياتها.

ووجه يوجين كاسبرسكى، مؤسس الشركة حينها خطاباً مفتوحاً إلى الوزارة استنكر فيه إلحاق الضرر بسمعتها دون وجود أى دليل، وعرض فى أكتوبر من العام ذاته تقديم الشفرات الرئيسية لبرمجياتها لجهة مستقلة بهدف اخضاعها للفحص والتحقيق، ورغم ترحيب السلطات الأمريكية بالعرض، إلا أنها أكدت عدم كفايته.