كاسبرسكي : شركة من 4 كيانات صناعية تواجه تهديدات إلكترونية‎

المال - خاص: كشفت دراسة أعدتها شركة "كاسبرسكي لاب" للحلول الأمنية بالتعاون مع "B2B International" ، أن شركة من كل أربع شركات صناعية واجهت مجموعة متنوعة من الهجمات الإلكترونية. وقالت إن أحد أسرع أنواع التهديدات نمواً بين مجموعة التهديدات المتعددة التي استهدفت الشركات الصناعية في عام 2017 كانت الهجم

المال – خاص:

كشفت دراسة أعدتها شركة “كاسبرسكي لاب” للحلول الأمنية بالتعاون مع “B2B International” ، أن شركة من كل أربع شركات صناعية واجهت مجموعة متنوعة من الهجمات الإلكترونية.

وقالت إن أحد أسرع أنواع التهديدات نمواً بين مجموعة التهديدات المتعددة التي استهدفت الشركات الصناعية في عام 2017 كانت الهجمات الموجهة، وهو أمر يبعث على القلق.

وتقول “كاسبرسكي لاب” إنه من الضروري القضاء على أي هجمات موجهة داخل البقع العمياء التي لا تخضع للتغطية الأمنية، وذلك من أجل جعل الشركات أكثر أمناً في 2018.

وقال آندري سوڤوروڤ، رئيس قسم تطوير أعمال الحماية للبنى التحتية الحرجة لدى “كاسبرسكي لاب”، إن الهجمات الإلكترونية على أنظمة الرقابة الصناعية أصبحت “مصدر قلق لا جدال حوله في هذا المجال”، مبشراً بأن الغالبية العظمى من الشركات في السوق الصناعية تعرف التهديدات التي تأتي في المقدمة اليوم وتلك التي تليها أهمية في المستقبل القريب.

وأضاف: “من المهم، لهذا السبب، تنفيذ حل أمني متقدم يكون مصمماً خصيصاً لحماية البيئات الصناعية المؤتمتة، ويتمتع بالمرونة الفائقة ويأتي مُعدّاً وفقاً للعمليات التقنية للشركة”.

وتقدم “كاسبرسكي لاب” تقنيات وخدمات تغطي الاحتياجات المختلفة للشركات الصناعية، كما أنها تأتي مصممة لتأمين كل مستوى من مستويات العمليات الصناعية، مثل خوادم “SCADA” وواجهات استخدام الآلات، ومحطات العمل الهندسية، وأجهزة التحكم المنطقية القابلة للبرمجة، والوصلات الشبكية، والموظفين.

ويعد حلّ “Industrial CyberSecurity” الصناعي من كاسبرسكي حلاً شاملاً يغطي جميع مراحل النموذج الأمني النشط القادر على التكيّف، بدءاً من التنبؤ بمحاور الهجمات الجديدة إلى استخدام التقنيات المتخصصة للوقاية من الهجمات والكشف عنها والتجاوب معها.