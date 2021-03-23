اتصالات وتكنولوجيا

كاسبرسكي : زيادة 7.6% في هجمات تعدين العملات الرقمية بمصر خلال 2020

القطاع الحكومي الأكثر استهدافا بالمنطقة
محمود جمال 11:15 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21 11:15 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف ماهر يموت باحث أمني أول لدى شركة كاسبرسكي للحلول الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، عن ارتفاع عدد البرمجيات الخبيثة المتعلقة بتعدين العملات الرقمية خلال العام الماضي بنسبة 7.6% مقابل 2.5% بالسعودية و88% في البحرين .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الثلاثاء اونلاين لتسليط الضوء علي مشهد التهديدات الإلكترونية عالميا وبالمنطقة في 2020 مقارنة ب 2019.

وقال يموت إن أهم القطاعات المتأثرة في المنطقة بالهجمات الإلكترونية خلال العام الماضي هي القطاع الحكومي ومنها الوزارات والقطاع الدبلوماسي كالبعثات والسفارات والقطاع التعليمي مثل الجامعات والمعاهد .

اقرأ أيضا  بحضور وزيرة الهجرة ومحافظ مطروح.. الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج دفعة كلية الدراسات العليا

واضاف أن انواع الهجمات الإلكترونية الأكثر انتشارا التي رصدتها كاسبرسكي في منطقة الشرق الأوسط ومصر خلال 2020 تتمثل في البرمجيات الخبيثة المستهدفة للقطاع المالي وهجمات الفدية الخبيثة والبرمجيات المتعلقة بتعدين العملات الرقمية وجميع انواع فئات البرمجيات الخبيثة والتي تراجع  انتشارها عالميا بنسبة 7% مع تغيير أنماط الأعمال وإغلاق بعض الأنشطة التجارية بسبب جائحة كورونا

اقرأ أيضا  «الأكاديمية العربية» توقع مذكرة تفاهم مع جامعة الجلالة في التعاون البحثي والعلمي

ونوه عن انخفاض عدد هجمات الفدية الخبيثة في مصر خلال العام الماضي بنسبة بلغت 26.8% ، متوجها بمجموعة من الإرشادات والنصائح للمستخدمين منها ضرورة تغيير كلمة المرور علي أجهزة الحاسبات بشكل مستمر واستخدام حزمة برامج حماية من الفيروسات والاطلاع علي اخر مستجدات الهجمات الإلكترونية عالميا ، فضلا عن الحذر من رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي علي روابط ومستندات خفية كما يجب التحقق أيضا من عمل نسخ احتياطية للبيانات. 

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

ملف الكاتب محمود جمال

اقرأ أيضاً

رئيس تويتر يبيع أول تغريده له بـ 2.9 ملايين دولار

خالد بدر الدين 8:05 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21

تحالف «Imda» يتقدم لـ«إيتيدا» للمنافسة على رخص التوقيع الإلكتروني

محمود جمال 7:31 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21

إطلاق عدد من الأقمار الصناعية من السعودية وتونس ودبي

أيمن عزام 12:09 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21

التعليم العالي : 56 جامعة و215 معهدا حكوميا وخاصا وما دون ذلك كيانات وهمية تغري الطلاب (فيديو)

محمد مجدي 10:20 م, الأثنين, 22 مارس 21

المصرية للاتصالات تحصل على 900 مليون جنيه من أرباحها في فودافون مصر

المال - خاص 9:17 م, الأثنين, 22 مارس 21

فيسبوك تحظر 1.3 مليار حساب خلال 3 أشهر

المال - خاص 8:27 م, الأثنين, 22 مارس 21