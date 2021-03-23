كاسبرسكي : زيادة 7.6% في هجمات تعدين العملات الرقمية بمصر خلال 2020

كشف ماهر يموت باحث أمني أول لدى شركة كاسبرسكي للحلول الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، عن ارتفاع عدد البرمجيات الخبيثة المتعلقة بتعدين العملات الرقمية خلال العام الماضي بنسبة 7.6% مقابل 2.5% بالسعودية و88% في البحرين .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم الثلاثاء اونلاين لتسليط الضوء علي مشهد التهديدات الإلكترونية عالميا وبالمنطقة في 2020 مقارنة ب 2019.

وقال يموت إن أهم القطاعات المتأثرة في المنطقة بالهجمات الإلكترونية خلال العام الماضي هي القطاع الحكومي ومنها الوزارات والقطاع الدبلوماسي كالبعثات والسفارات والقطاع التعليمي مثل الجامعات والمعاهد .

واضاف أن انواع الهجمات الإلكترونية الأكثر انتشارا التي رصدتها كاسبرسكي في منطقة الشرق الأوسط ومصر خلال 2020 تتمثل في البرمجيات الخبيثة المستهدفة للقطاع المالي وهجمات الفدية الخبيثة والبرمجيات المتعلقة بتعدين العملات الرقمية وجميع انواع فئات البرمجيات الخبيثة والتي تراجع انتشارها عالميا بنسبة 7% مع تغيير أنماط الأعمال وإغلاق بعض الأنشطة التجارية بسبب جائحة كورونا

ونوه عن انخفاض عدد هجمات الفدية الخبيثة في مصر خلال العام الماضي بنسبة بلغت 26.8% ، متوجها بمجموعة من الإرشادات والنصائح للمستخدمين منها ضرورة تغيير كلمة المرور علي أجهزة الحاسبات بشكل مستمر واستخدام حزمة برامج حماية من الفيروسات والاطلاع علي اخر مستجدات الهجمات الإلكترونية عالميا ، فضلا عن الحذر من رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي علي روابط ومستندات خفية كما يجب التحقق أيضا من عمل نسخ احتياطية للبيانات.