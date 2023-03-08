كاسبرسكي : حظر 342163 تهديدا ماليا إلكترونيا واجه مصر خلال 2022

أظهر استطلاعٌ أجرته “كاسبرسكي” حول المدفوعات الرقمية أن 31% من المشاركين في مصر تعرضوا لخسائر مالية مرتبطة بالتهديدات عند استخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وخدمات المحافظ المحمولة خلال العام الماضي، وخسرت غالبية المستخدمين 88% ما يصل إلى ألف دولار، و12% من المشاركين تعرضوا لخسارة تجاوزت قيمتها ألف دولار.

وفقًا لشبكة كاسبرسكي الأمنية، فقد تبيَّن أنه تم حظر ما يزيد على 1.8 مليون تهديد مالي في الشرق الأوسط من قِبل كاسبرسكي، و342,163 تهديدًا ماليًّا في مصر.

وفي العادة، يكون الهدف من هذه الهجمات سرقة المعلومات المالية، بما في ذلك أرقام بطاقات الائتمان، وبيانات تسجيل الدخول، وتعتمد في العادة على أساليب الهندسة الاجتماعية لجذب الضحايا.

ومع ذلك لا يقتصر تأثير التهديد السيبراني، الذي يستهدف المدفوعات الرقمية، على الأعباء المالية التي يتكبدها المستهلكون فحسب، ولكنه يطال أحوالهم النفسية أيضًا.

وعلى سبيل المثال، قال 64% من المشاركين في الاستطلاع إنهم عانوا صعوبات في النوم، وانتابتهم حالة من القلق الشديد بشأن احتمال استرداد أموالهم.

وعبّر 67% من المشاركين عن تدهور ثقتهم إزاء الجهات المزوّدة لخدمات الدفع الرقمي.

وذكر 52% أنهم أصبحوا أكثر يقظة بعد تعرضهم لهذا النوع من الحوادث الإلكترونية، بينما لجأ 75% منهم إلى الاستعانة بالحلول الأمنية، مع تثبيتها على أجهزتهم؛ لمواجهة الفيروسات التي قد تصل إلى أجهزتهم.

وقال متحدث باسم فريق تكنولوجيا المعلومات لدى لولو العالمية للصرافة: “تعدّ المدفوعات الرقمية بمثابة العمود الفقري لعالم التجارة المعاصر، لكنها أصبحت هدفًا رئيسيًّا للتهديدات الإلكترونية.

لذا.. يتعيّن على جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك الجهات المزودة للخدمات والعملاء على حدّ سواء، أن يتحملوا المسؤولية، وتحديدًا عن طريق توخّي الحذر، إلى جانب اتخاذ مختلف التدابير الاستباقية، بما يضمن لهم الحماية من مخاطر التهديدات الأمنية.

ومن منطلق منظور تنظيمي بحت، نعتقد أن بناء إطار عمل قوي للحوكمة الإلكترونية، يعتبر من أفضل الطرق التي تضمن العمل بطرق آمنة ومسؤولة وأخلاقية، في الوقت الذي يمكننا فيه الحفاظ على ثقة العملاء وغيرهم من الأطراف المعنية”.

ومنذ ظهور جائحة كورونا تعرّض 61% من المستخدمين مصر لحادثة واحدة على الأقل عند استخدام نظم المدفوعات الرقمية.

ولهذا السبب، تزداد أهمية معرفة سبل التفاعل بشكل آمن مع أي تقنيات ناشئة، بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وخدمات المحافظ المحمولة.

وقال عماد حفار، رئيس الخبراء التقنيين لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى “كاسبرسكي”، إن جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والجهات المزودة لخدمات الدفع الرقمي والمستخدمون، وحتى شركات الأمن السيبراني، تكون بحاجة إلى العمل معًا لإنشاء نظام دفع مستدام وآمن.