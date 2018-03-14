كاسبرسكي تُعين كنعان مديرا لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا

محمد فتحى:أعلنت كاسبرسكي لاب عن تعيين أمير كنعان في منصب المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا. تم ترقية أمير من منصبه السابق الذي عمل خلاله كمدير عام لمنطقة الشرق الأوسط، حيث سيتسلّم مسؤوليات ماكسيم فرولوف، المدير التنفيذي السابق لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، والذي تم

محمد فتحى:

أعلنت كاسبرسكي لاب عن تعيين أمير كنعان في منصب المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا.

تم ترقية أمير من منصبه السابق الذي عمل خلاله كمدير عام لمنطقة الشرق الأوسط، حيث سيتسلّم مسؤوليات ماكسيم فرولوف، المدير التنفيذي السابق لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، والذي تم ترقيته أيضاً ليشغل حالياً منصب نائب رئيس المبيعات العالمية لدى كاسبرسكي لاب.

وفي منصبه الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 مارس 2018، سيواصل أمير الترويج الاستراتيجي لرؤية الشركة الرامية إلى نشر الوعي والمعرفة بالأمن الإلكتروني في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وتركيا، وإفريقيا. كما سيعمل على تعزيز مكانة الشركة الرائدة في المنطقة من خلال التعريف بأعمال كاسبرسكي لاب الحائزة على جوائز، ومنتجاتها المصممة للشركات والأفراد، بالإضافة إلى خدمات استقصاء التهديدات الإلكترونية والكشف عنها.

وفي معرض تعليقه على هذا التعيين، قال أمير كنعان، المدير التنفيذي لدى كاسبرسكي لاب في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا: “أن تكون جزءاً من منطقة معروفة بكونها واحدة من أولى المناطق التي تتبنى التقنيات الحديثة هو أمثر مثير جداً، حيث أن هذا التحول والتطور السريع الذي تشهده المنطقة يجعل من التركيز على مسائل الأمن الإلكتروني من الأمور الضرورية جداً. وإنني فخور جداً بكوني جزء من فريق عمل كاسبرسكي، ومتحمس للغاية للمساهمة في تحسين مستوى الأمن الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا. فمن خلال العمل مع شركائنا، سنتمكن من مساعدة الأفراد والمؤسسات على التصدي لمخاطر العالم الإلكتروني”.

وكانت كاسبرسكي لاب قد أعلنت سابقاً هذا العام عن نمو الأعمال العالمية للشركة بنسبة 8 بالمائة خلال العام 2017. وجاء هذا الأداء المميز نظراً للنتائج القوية التي شهدتها أعمال الشركة في عدد من المناطق العالمية، وتحديداً منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا التي أظهرت نمواً في الطلب على خدمات معلومات الأمن الالكتروني بنسبة 31 بالمائة خلال العام 2017.

ويعزى هذا النمو إلى المبادرات المتنوعة التي نظمتها الشركة بهدف التعريف بأهمية الأمن الإلكتروني، والترويج لحلولها وخدماتها الحائزة على الجوائز، والتي تهدف إلى مساعدة المستهلكين ومختلف الأعمال والمؤسسات من خلال توفير الحماية من المخاطر والهجمات الإلكترونية.

وتوفر الشركة خدمات استقصاء المعلومات الأمنية للعملاء من الشركات، كما توفر منصة حماية الأجهزة الطرفية الشاملة والمتكاملة، إلى جانب مجموعة من الحلول والخدمات المتخصصة.

ومن العروض الجديدة التي تقدمها الشركة منصة كاسبرسكي لإدارة التهديدات والدفاع، وهي عبارة عن منصة متقدمة للأمن الإلكتروني تعمل على حماية المؤسسات من التهديدات المتقدمة والمعقدة، بالإضافة إلى خدمة كاسبرسكي الأمنية الخاصة بحزمة منتجات مايكروسوفت أوفيس 365، الحل التقني الذي يوفر تقنيات الجيل التالي للكشف عن التهديدات والذي يوفر حماية معززة لخوادم الإكستشينج الإلكترونية الخاصة بحزمة منتجات مايكروسوفت أوفيس 365.