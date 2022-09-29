«كاسبرسكي»: تعرض أكثر من 47,500 مستخدم للهجوم باستخدام «NullMixer» القادر على التجسّس

كشف باحثو كاسبرسكي عن حملة جديدة لنشر البرمجية الخبيثة «NullMixer»، التي تقوم بسرقة بيانات اعتماد دخول المستخدمين إلى حساباتهم المصرفية، وعناوينهم، وبيانات بطاقات الائتمان، والعملات الرقمية، وحتى حسابات “فيس بوك” و”أمازون”، وتعرض أكثر من 47,500 مستخدم للهجوم باستخدام NullMixer، القادر على التجسّس والتقاط أية معلومات يدخلها المستخدم على لوحة المفاتيح، وذلك عند محاولتهم تنزيل برمجيات مقرصنة.

ونشط مجرمو الإنترنت في توزيع NullMixer على مواقع الويب التي تقدم برمجيات مقرصنة وغير قانونية، ودائمًا ما تشكل هذه الصفحات غير الموثوق بها تهديدًا للمستخدمين، نظرًا لأنها تصيب أجهزة الضحايا ببرمجيات خبيثة، ويتلقى المستخدمون في معظم الحالات برمجيات إعلانية أو أخرى غير مرغوب فيها، ولكن NullMixer يبقى من أكثرها خطورة، إذ يمكنه تنزيل عدد كبير من التروجانات في وقت واحد، ما قد يؤدي إلى إصابة أية شبكة حاسوب على نطاق واسع.

وتحدث الإصابة عند محاولة تنزيل برمجية مقرصنة من أحد هذه المواقع، إذ يُوجّه المستخدم بشكل متكرر إلى صفحة تحتوي على برمجية مؤرشفة محمية بكلمة مرور وإرشادات مفصلة. ويبدو كل شيء طبيعيًا للمستخدم، كما لو كان على وشك تنزيل البرمجيات التي يحتاجها، لكنه عند اتباع التعليمات يطلق من دون أن يدري NullMixer التي تُسقِط على جهازه العديد من ملفات البرمجيات الخبيثة الضارة، كبرمجيات التنزيل والتجسس والمنافذ الخلفية والبرمجيات المصرفية الخبيثة، وغيرها.

عند محاولة تثبيت البرمجية المطلوبة، يتلقى المستخدم أيضًا إرشادات تفصيلية لتنزيلها

وتُعدّ برمجية RedLine، المختصة بسرقة بيانات محفظة بطاقات الائتمان والعملات الرقمية من الأجهزة، إحدى أبرز عائلات التهديدات التي تنتشر عبر NullMixer، إضافة إلى برمجية Disbuk، المعروفة أيضًا بالاسم Socelar، والتي تسرق ملفات (الكوكيز) من “فيس بوك” و”أمازون”، ما يتيح للمهاجمين الوصول إلى حسابات الضحايا على هذين الموقعين، والحصول على بيانات اعتمادهم وعناوينهم وحتى تفاصيل الدفع.

ومن الغريب أن مجرمي الإنترنت استخدموا على وجه التحديد أدوات تحسين محركات البحث المحترفة لضمان الظهور على رأس قائمة النتائج في محركات البحث، بحيث يمكن للمستخدم الوصول إلى صفحاتهم بسهولة عند البحث عن Cracks (برمجيات مقرصنة) أو keygens (أدوات إنشاء المفاتيح)، ما يجعلهم قادرين على استهداف أكبر عدد ممكن من المستخدمين.

تحتوي أفضل نتائج محرك البحث “جوجل” للبرمجيات المقرصنة على مواقع ويب خبيثة تقدم NullMixer

منذ بداية هذا العام، منعت حلول كاسبرسكي الأمنية محاولات إصابة أكثر من 47,500 مستخدم حول العالم. وكانت البرازيل والهند وروسيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا ومصر وتركيا والولايات المتحدة من أكثر البلدان الأكثر استهدافًا بهذه البرمجية.

وشبّه حاييم زيغل الباحث الأمني لدى كاسبرسكي تنزيل الملفات من مصادر غير موثوق بها بـ “لعبة الروليت”، موضحًا أن المستخدم لن يعرف أبدًا متى سيصاب، وأي تهديد سيواجه، فعند تلقي NullMixer، يتلقى المستخدمون عدة تهديدات في وقت واحد، وستكون أية معلومات يُدخلها المستخدم عبر لوحة المفاتيح متاحة للمهاجمين، كرسائل “فيس بوك” وعناوين التوصيل على “أماززون”، وكلمات المرور وتفاصيل حسابات العملات الرقمية، وبيانات بطاقة الائتمان.

وأضاف: “سوف يصبح الجهاز وجميع معلومات المستخدم في أيدي مجرمي الإنترنت، لذا عليه أن يضع ذلك في الاعتبار عندما يقرر تنزيل شيء من موقع غير معروف، لذا من الممكن دائمًا تجنب هذا التهديد باستخدام المنتجات الرسمية المرخصة فقط، وحلول الأمن القوية”.

توصي كاسبرسكي المستخدمين باتباع التدابير التالية لحماية أنفسهم:

• استخدام المصادر الموثوق بها فقط لتنزيل البرمجيات. إذ غالبًا ما تُوزّع البرمجيات الخبيثة والتطبيقات غير المرغوب فيها من خلال جهات خارجية لم يجرِ التحقق من أمنها بالطريقة المتبعة في المتاجر الرسمية.

• تجنّب تنزيل البرمجيات المقرصنة أو أي محتوى آخر غير قانوني، حتى إذا أعيد توجيه المستخدم إليه من موقع ويب رسمي.

• فحص حسابات الإنترنت بانتظام بحثًا عن معاملات غير معروفة، فحتى مع التصفح الدقيق للإنترنت، يمكن لبرمجيات التجسس سرقة المعلومات عند إدخالها في مواقع الويب الآمنة. وتعمل هذه البرمجيات مثل كاميرا الفيديو التي تمنح المهاجم “نافذة” على كل إجراء يُنفّذ على الحاسوب المصاب، الذي عادة ما يكون صاحبه غير مدرك لوجود البرمجيات الخبيثة عليه، ويستمر في إضافة معلومات شخصية إلى مواقع مصرفية آمنة.

• استخدام حل أمني قوي يساعد في التصفح الخاص، كما الحال عند استخدام Kaspersky Internet Security، الذي يحمي المستخدم من تتبعه على الإنترنت ومن التهديدات.