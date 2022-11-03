«كاسبرسكي» تطلق مجموعة منتجات استهلاكية جديدة بتصوّرات مبتكرة

اعلنت شركة كاسبرسكي عن إطلاق مجموعة من حلول الأمن الرقمي المبسّطة للمستهلكين الأفراد ، على اساس الإشتراك لجميع شرائح المستخدمين .

وتشتمل هذه الحلول على مجموعة جديدة وأخرى خضعت للتحديث بتصوّرات وابتكارات جديدة على واجهات الاستخدام والوظائف لمنح المستخدمين تجربة محسّنة على مختلف المنصات.

وتزخر مجموعة الحلول الأمنية هذه بالمزايا المتنوعة التي تغطي كل فئة من فئات حماية المستهلك المعاصر؛ الأمن والخصوصية والأداء والهوية.

زيادة في عدد التهديدات الإلكترونية اليومية العام الماضي …و ظهور انواع جديدة

وبلغ معدل اكتشاف أنظمة كاسبرسكي للتهديدات 380,000 ملف خبيث جديد يومياً في العام 2021، ما يعكس نمواً بـ 20,000 ملف يومياً مقارنة بالعام 2020.

وتستمر في الظهور أنواع جديدة من التهديدات تتراوح بين أدوات السرقة المتقدمة التي تستهدف حسابات منصات الألعاب الشهيرة عبر الإنترنت أو مَحافظ العملات المُشفّرة، وبرمجيات الملاحقة التي تمكّن الجاني من التجسّس سراً على الحياة الخاصة لشخص آخر عبر جهازه المحمول، وغيرها.

وفقا لخبراء : يجب على المستهلكين إمتلاك حلول مناسبة لحمايتهم

ويؤكّد الخبراء أن المستخدمين عليهم امتلاك الحلول المناسبة لحمايتهم من جميع السيناريوهات المحتملة، حتى يتمكنوا من الاستمرار في عيش حياتهم الرقمية بثقة، سواء أكانوا “يستزرعون الذهب” في لعبة MMORPG، أم يعرّفون أطفالهم بطريقة استخدام جهازهم اللوحي الأول، أو يرتبون للاتصال عبر الفيديو مع أفراد العائلة، أو أنهم يتطلعون للتعرّف على الجديد، من قَبيل بناء منزل ذكي أو القيام بجولة في عالم الميتافيرس.

إستراتيجية كاسبرسكي

ووضعت كاسبرسكي تصوّرات مبتكرة لحماية المستهلكين تتجاوز مسألة مكافحة الفيروسات، إلى جانب نهجها الجديد ورؤيتها التطورية للسنوات القادمة، وذلك استجابة منها للتحدّيات والاحتياجات الأمنية المتطورة.

باقات كاسبرسكي

وجرى تقسيم مجموعة المنتجات المبسّطة الجديدة إلى باقات بعدّة مستويات؛ باقة المستوى المعياري Kaspersky Standard وباقة المستوى الإضافي Kaspersky Plus وباقة المستوى المتميز Kaspersky Premium.

وأصبحت مجموعة المستويات المحدثة الآن متوافقة مع جميع المنصات ليؤمّن كل منها الحماية لأنواع مختلفة من الأجهزة على أنظمة ويندوز وماك وiOS وأندرويد. وقد صُمّمت جميع المنتجات لتعكس مستوى الوظائف المتاحة للمستخدمين على امتداد كامل منظومة الخدمات الاستهلاكية.

ويحصل المستهلكون الذين يختارون الاشتراك بباقة المستوى المعياري Kaspersky Standard على الوظائف الأمنية، كالحماية لحظة بلحظة من أحدث التهديدات الرقمية، والتصفح الآمن،مكافحة التصيّد، للحماية من الأخطار التي قد تنطوي عليها مواقع الويب والبرمجيات.

هناك أيضًا في باقة Kaspersky Standard مجموعة كاملة من أدوات تعزيز أداء الأجهزة، تشمل Quick Startup وPC Speed-up وأدوات Disk Space Cleanup لتنظيف مساحات التخزين. ويضمن وضع “اللعب” ووضع “عدم الإزعاج”، اللذان يتم تشغيلهما تلقائياً أثناء اللعب أو العمل أو أثناء بثّ الأفلام على الحاسوب، سلاسة الأداء وتقليل استخدام موارد النظام.

أما باقة Kaspersky Plus تتضمّن قدرات خصوصية أكثر وضوحاً، إذ يحصل المستخدمون المشتركون في هذه الباقة على حق الوصول إلى كل ما هو متاح في باقة Kaspersky Standard المعيارية، بالإضافة إلى اشتراك غير محدود في VPN وفي Premium Password Manager، كما يحصلون على Data Leak Checker، الذي يراقب الإنترنت والويب المظلم ويحذر المستخدمين إذا وجد بياناتهم مسربة.

مزيد من التطور

وتعتزم كاسبرسكي مواصلة تطوير منظومتها من الحلول الأمنية المبتكرة وتوسعة قائمة الشراكات والتكاملات، وبالتالي تقديم المزيد من القيمة والخدمات لمستخدميها.