«كاسبرسكي» تطلق فيلما وثائقيا عن اختراق نظم الرعاية الصحية خلال جائحة كورونا

تعتزم مجلة الإنترنت ودار الأفلام الثقافية التقنية Tomorrow Unlocked، التابعة لشركة كاسبرسكي للحلول الأمنية إطلاق فيلم وثائقي من جزأين بعنوان: hacker:HUNTER Ha(ck)cine.

ومن المقرر أن يسلّط القيلم الضوء على الطرق التي يهاجم بها مجرمو الإنترنت الذين يحظون برعاية حكومية، نُظم الرعاية الصحية خلال جائحة كورونا، على أن يتم عرض الجزء الأول من العمل السينمائي الوثائقي حصريًا على قناة المجلة على “يوتيوب” فى 25 سبتمبر الحالى.

ويشكّل الفيلم العمل الوثائقي الثالث في سلسلة الأفلام hacker:HUNTER التي تتناول قصصًا من واقع عالم الجريمة الرقمية.

وقوبل تسبّب الجائحة العالمية في زيادة نشاط المجرمين الرقميين، باستجابة هائلة من مجتمع الأمن الرقمي؛ فأنشأ متطوعون رقميون عبر الإنترنت منظمة CV-19 وقوامها 3 آلاف شخص، لتعمل بلا كلل في تزويد المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية على امتداد سلاسل التوريد بدعم تقني مجاني لحماية أنظمتها.

وشكّلت هذه المبادرة مساهمة حاسمة من مجتمع الأمن الرقمي لمساعدة أبطال الرعاية الصحية على أداء مهامهم في خط الدفاع الأول، في إطار واجبات ردّ الجميل التي أدتها مختلف القطاعات خلال الأزمة العالمية.

الفيلم الوثائقي الجديد hacker:HUNTER Ha(ck)cine من إخراج ديدي ماي هاند وإنتاج ماكس بيلتز، أما سلسلة الأفلام hacker:HUNTER فابتكرها هوغو بركلي الذي أخرج أيضًا أول فيلمين وثائقيين من السلسلة، واللذين تناولا قصة عصابة Carbanak وهجوم طلب الفدية الشهير عالميًا WannaCry.

وأعرب المخرج ديدي ماي هاند، عن ذهوله بما رآه من شغف وتفانٍ في مجتمع الأمن الرقمي لمساعدة الناس على عبور هذه الجائحة بسلام، من خلال الحفاظ على استمرار تشغيل الأنظمة وتدفق الخدمات العلمية والطبية في مواجهة التحدّيات والهجمات الهائلة.

وقال إن التعاون الذي أظهره جميع من ساهموا في صناعة هذا الفيلم وما قدموه من أوقاتهم وتجاربهم وقصصهم، والجهود التي بذلها الطاقم الموهوب للتكيّف مع التحدّيات التي أحاطت بأجواء التصوير والإخراج والتغلّب عليها، ولا سيما في التصوير عن بعد “ساهمت في تحويل فيلم يتسم بصعوبة العمل، إلى تجربة رائعة ومجزية”.

وأضاف: “ثمّة الكثير مما حدث في الكواليس، وأنا متحمس لأن يشاهد الجمهور الفيلم ويتعرفوا على العمل المذهل الذي يؤديه مجتمع الأمن الرقمي خلال عام مليء بالتحديات. لقد لمسنا الكثير من التضامن والاهتمام من جميع المساهمين، الذين فعلوا كل ما في وسعهم لكي يرى هذا الفيلم النور”.

يتكون الفيلم الوثائقي من جزأين مدة كل منهما 20 دقيقة.