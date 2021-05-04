اتصالات وتكنولوجيا

كاسبرسكي تطرح نسخة جديدة من منصة Endpoint Security Cloud للشركات الصغيرة والمتوسطة

تمنح النسخة الجديدة مسؤولي تقنية المعلومات القدرة على رؤية النقاط الطرفية المتأثرة بالهجمات وإيقافها
محمود جمال 12:27 ص, الأربعاء, 5 مايو 21 12:27 ص, الأربعاء, 5 مايو 21

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طرحت كاسبرسكي نسخة جديدة من منصتها Kaspersky Endpoint Security Cloud مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتضمّن إمكانات الكشف عن التهديدات عند النقاط الطرفية والاستجابة لها (EDR).

وتمنح النسخة الجديدة مسؤولي تقنية المعلومات القدرة على رؤية النقاط الطرفية المتأثرة بالهجمات وإيقافها، حتى يتمكنوا من تحليل محددات الحادث والأسباب الجذرية له، ثم اتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة لتعزيز الحماية الشاملة للأعمال التجارية.

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ووفق نتائج دراسة بحثية أجرتها كاسبرسكي واستهدفت بها هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن هذه الشركات قد تفتقر إلى القدرة على التمتع برؤية شاملة لبيئة تقنية المعلومات عند التعامل مع التهديدات الرقمية.

ووجدت الدراسة أن هذه المسألة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة بحسب 40% من المشاركين في الدراسة. .

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وقال أندري دانكفيتش المدير الأول لتسويق المنتجات التجارية لدى كاسبرسكي إن هذا التحديث يضيف قيمة تعليمية محددة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يساعد مديري تقنية المعلومات على تحسين خبراتهم في مجال الأمن الرقمي واكتساب المهارات الأساسية اللازمة للتحقيق في الحوادث، مشيرًا إلى أن بوسع هؤلاء المسؤولين “معرفة المزيد حول أنواع مختلفة من التهديدات الحاصلة، من خلال أداة توضيحية سهلة، علاوة على إعداد أنفسهم للعمل مع تحديات وحلول أمنية أكثر تعقيدًا”.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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