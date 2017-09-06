كاسبرسكي تطرح حماية أفضل ضد التهديدات الإلكترونية

خاص طرحت كاسبرسكي لاب إصدارات محدثة من باقة منتجات المستهلكين لديها، وفق بيان ومن ضمن المنتجات التي قامت الشركة بتحديثها حل"Kaspersky Internet Security"، الذي يوفر حماية أفضل ضد هجمات الفدية، فضلاً عن حماية أجهزة الكمبيوتر بنظام"Mac" أثناء استخدام شبكات الاتصال بالإنترنت "Wi-Fi". وقامت الش

خاص

طرحت كاسبرسكي لاب إصدارات محدثة من باقة منتجات المستهلكين لديها، وفق بيان

ومن ضمن المنتجات التي قامت الشركة بتحديثها حل”Kaspersky Internet Security”، الذي يوفر حماية أفضل ضد هجمات الفدية، فضلاً عن حماية أجهزة الكمبيوتر بنظام”Mac” أثناء استخدام شبكات الاتصال بالإنترنت “Wi-Fi”.

وقامت الشركة بتوفير طبقة إضافية مدعومة بشيفرة سرية لتمكين مستخدمي أندرويد من حجب تطبيقات محددة مثل خدمات التراسل الفوري أو مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني وغيرها.

وبحسب كاسبرسكي لاب تم توسيع نطاق تشكيلة منتجات المستهلكين بطرح حل مجاني يهدف إلى حماية مستخدمي الأجهزة المنزلية بنظام “Windows” من التهديدات الإلكترونية. ويتزامن طرح حل “Kaspersky Free” مع احتفال الشركة بالذكرى السنوية العشرين.

ويتزايد عدد مستخدمي الإنترنت بشكل يومي. واستناداً إلى إحصائية “Internet World Stats” التي جرت في مارس 2017، بلغ عدد الأشخاص المتصلين بالإنترنت 7.3 مليار في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، يظهر مؤشر كاسبرسكي للأمن الإلكتروني”Kaspersky Cybersecurity Index” بأن أكثر من نصف مستخدمي الإنترنت بنسبة قليلة يقومون بحماية كافة أجهزتهم المتصلة بالإنترنت.

وتؤمن كاسبرسكي لاب بأن جميع مستخدمي الإنترنت حول العالم لديهم الحق في الحصول على حماية كافية ضد التهديدات الرقمية

وفي هذا السياق قامت الشركة بتطوير حل أمني مجاني يترافق مع مجموعة اختيارية من التقنيات الأمنية للأجهزة بنظام”Windows” بالإضافة إلى محفظة منتجاتها الرائدة الخاصة بالمستهلكين التي توفر حماية أمنية حائزة على جوائز عالمية لأجهزة الكمبيوتر بنظام “Windows” و”Mac” والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بنظام “Android” و”Windows” و”Phone”و”iOS”.

وأوضحت أنه بإمكان المستخدمين اختيار حل كاسبرسكي لاب المناسب اعتمادا على الأجهزة التي يستخدمونها والأنشطة التي يمارسونها أثناء تواجدهم في الفضاء الرقمي ووفقاً لمهارات والوعي الإلكتروني التي يتمتعون به.

وصممت الإصدارات المحدثة من حلول “Kaspersky Internet Security” و”Kaspersky Total Security” لحماية الأسر العصرية، مما يساعد الناس على الاهتمام والانتباه لأجهزتهم المتصلة بكل جانب من جوانب حياتهم الرقمية.

ويشعر معظم الناس بمخاوف كبيرة بشأن احتمال وقوع بياناتهم في أيدي الآخرين نظراً لإعتبارهم أن بعض البيانات المخزنة على أجهزتهم الشخصية هي في غاية في الخصوصية والأهمية.

وتشير الشركة إلى أن 51% من المستخدمين في الإمارات العربية المتحدة لا يرغبون بأن يطلع أي شخص عليها. وللتأكد من بقاء بيانات المستخدمين بحوزتهم وبعيداً عن أيدي العابثين

وأوضحت أن خاصية “App Lock” للأجهزة بنظام أندرويد توفر طبقة إضافية من الحماية مدعومة بشيفرة سرية لتمكين المستخدمين من حجب تطبيقات محددة مثل خدمات التراسل الفوري أو مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو المعلومات السرية الأخرى عن الآخرين عند قيامهم بالدخول إلى هاتف المستخدم.

كما يمكن للمستخدمين الاستفادة من حل “Kaspersky Secure Connection” المدمج مع حلول ” Kaspersky Internet Security” و” Kaspersky Total Security” التي تقوم بتشفير كافة بيانات الأفراد عند قيامهم باستخدام شبكة اتصال “Wi-Fi” غير آمنة أو تصفح مواقع إلكترونية حساسة.

ويبدي 56% من مستخدمي الإنترنت قلقهم حول احتمال وقوع بياناتهم ضحية لإحدى هجمات الفدية نظرا لأنها تشكل قيمة كبيرة جداً بالنسبة لهم.

ومن المرجح أن يتنامى حجم هذه المخاوف لا سيما في أعقاب هجمات “WannaCry” و”ExPetr” التي اجتاحت العالم في الآونة الأخيرة.

وقالت الشركطة إنه “للمساهمة في توفير راحة البال والطمأنية لكافة المستخدمين، قامت الشركة بتزويد حلول “Kaspersky Internet Security” و”Kaspersky Total Security” بخاصية مكافحة هجمات الفدية، والتي يتم تحديثها باستمرار لمكافحة مثل هذه الهجمات المعقدة”.

وعلق أمير كنعان، المدير العام لشركة كاسبرسكي لاب لمنطقة الشرق الأوسط قائلاً، “تحتفل كاسبرسكي لاب هذا العام بمرور 20عاما على نجاحها وريادتها في سوق أمن تكنولوجيا المعلومات. وخلال تلك الفترة، كانت مهمتنا الرئيسية ولاتزال تتمحور حول تزويد أكبر عدد ممكن من الأفراد بحلول حماية أمنية موثوقة ضد الجريمة الإلكترونية”.

وأضاف كنعان : “من دواعي سرورنا أن يحظى المستخدمون من الآن فصاعدا بفرصة الاستفادة من مجموعة منتجاتنا وحلولنا الواسعة والمتنوعة”.

وتابع “حل الحماية الأمني الجديد المتوفر مجاناً لنظام التشغيل”Windows” يتوّج محفظة حلول كاسبرسكي لاب الشاملة، سواء المجانية منها وشبه المجانية المتوافقة مع مجموعة من مختلف المنصات”.

وأوضح أن محرك حل “Kaspersky Free” هو نفس المحرك المشغل لجميع منتجاتنا الشخصية، ويوفر للمستخدمين حماية أساسية عالية الجودة ضد التهديدات الأكثر انتشاراً، وهو أمر غاية في الأهمية بالنسبة للمستخدمين غير القادرين على تحمل نفقات حل يشتمل على كافة الخصائص والمزايا.”

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